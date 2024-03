(MCU)映画『ブラック・ウィドウ』(2021)でヴィランのドレイコフを演じたレイ・ウィンストンが撮影時を振り返り、「気が滅入る」ような経験だったと語っている。いったいなぜなのか。

『ブラック・ウィドウ』は、ナターシャ・ロマノフ/ブラック・ウィドウの知られざる過去に迫った1作。謎多きブラック・ウィドウが擬似家族のもとで育ったことや、暗殺者集団を擁する訓練施設レッドルームに在籍していたことが明かされた。

レッドルームの支配者であったドレイコフを演じたのは、『セクシー・ビースト』(2000)や『ベオウルフ/呪われし勇者』(2007)などで知られるレイ・ウィンストン。劇中では鬼気迫る演技を見せていたが、このたび英ではマーベル・スタジオの“やり方”に不満を漏らしている。

「再撮影が行われるまでは問題なかったんです。それからプロデューサーの何人かがやって来て、あなたの演技はトゥーマッチだの、強すぎるだのと言うわけです。それがマーベルのやり方なんです。素晴らしい仕事をしたと感じているのに、そうされると気が滅入ってしまいますよ。」

降板も考えたそうだ。「実際にこう言いました」と続けるウィンストン、「僕にとってはもうおしまいだ、リキャストした方がいい」と製作サイドに伝えたそうだ。完成も間近というタイミングで願い叶わず、再撮影に挑んだという。「結局は契約ですので、もう一度演じることになりました。そうしなかったら、裁判所行きですからね」。

“それがマーベルのやり方だ”と語気を強めたウィンストンだが、演者と製作側の衝突が起こるのはマーベル・スタジオに限ったことではないだろう。それはウィンストンも承知のことかもしれないが、当時は「タマを蹴られている気分」だったのだという。

Source:

The post first appeared on .