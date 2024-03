ホットトイズジャパンと提携するアメリカの老舗メーカー「サイドショウ」より、ティム・バートン監督の代表作『ビートルジュース』1/6スケールフィギュアが発表された。マイケル・キートンが演じるビートルジュースが立体化となる。

2024年9月に全米で続編が公開されることが発表され、再び話題を集めている『ビートルジュース』は、1988年に公開されたティム・バートン監督によるホラーコメディ映画。本作に登場する霊界一のトラブルメーカー、ビートルジュースを高さ約30cm、約30箇所が可動するフィギュアとして立体化した。

BEETLEJUICE and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. (s24) BEETLEJUICE and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

2017年に発売されたフィギュアのアップデート版となる本アイテムは、演じるマイケル・キートンの特徴を捉えたヘッドの髪を合成毛で再現。トレードマークともいえるストライプ柄のコスチュームなど、細部に至るまでこだわりを感じる仕上がりとなっている。

アクセサリーとして、ハンドブック、爪やすり、着脱できる腕時計が付属。豊富なハンドパーツを併せて使用することで、劇中のさまざまなシチュエーションを演出することができる。

サイドショウ社は、2024年で創立30周年を迎えるハイエンド玩具のリーディングカンパニー。米国に拠点を置き、ハリウッド映画などのキャラクターを立体化したスタチューやフィギュアをはじめ、数々の高品質なコレクティブル・アイテムをリリースしている。国内ではホットトイズジャパンが正規代理店として、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほかにて予約開始となった。

商品概要 BEETLEJUICE and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. (s24) 発売:2024年8月予定 定価:58,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:49,500円(税込) サイズ:高さ約30cm 可動ポイント:約30箇所 付属品(アクセサリー):ハンドブック、爪やすり、腕時計、差し替え用ハンドパーツ(×9)、台座 メーカー:サイドショウ 発売元・販売元:株式会社ホットトイズジャパン

