東京ディズニーランド/トゥーンタウンにある「トゥーントーン・トリート」

ディズニーキャラクターデザインの食べ歩きできるパークフードを提供中。

今回は、「ドナルドダックのハーモニーフロスティ(ラムネ&ヨーグルト)」を紹介していきます☆

東京ディズニーランド「トゥーントーン・トリート」ドナルドダックのハーモニーフロスティ(ラムネ&ヨーグルト)

価格:1杯 700円

販売期間:2024年4月1日〜8月31日

販売店舗:東京ディズニーランド/トゥーンタウン「トゥーントーン・トリート」

東京ディズニーランド/トゥーンタウンにある「トゥーントーン・トリート」

ペンキのバケツにローラー、ブラシ、はしごまで積み込んだこのトラックは、グーフィーの家にやってくるゲストのためのワゴンです。

ここでは、かわいいキャラクターモチーフのパークフードを販売中。

「ドナルドダックのハーモニーフロスティ(ラムネ&ヨーグルト)」は、暑い季節にぴったりの、ドナルドらしい色合いの爽やかなスムージーです。

パイナップル、ヨーグルト、ラムネ、の3つの味を楽しめます。

甘味と酸味のバランスがとれた、暑い日に味わいたいメニューです。

東京ディズニーランド「トゥーントーン・トリート」で提供される「ドナルドダックのハーモニーフロスティ(ラムネ&ヨーグルト)」の紹介でした☆

©Disney

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアはイベント終了後も販売する場合があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルドらしい色合いの爽やかなスムージー!東京ディズニーランド「トゥーントーン・トリート」ドナルドダックのハーモニーフロスティ(ラムネ&ヨーグルト) appeared first on Dtimes.