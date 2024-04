シェフになったドナルドのランチョンマットつき！東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”スペシャルメニュー

東京ディズニーランドでは、2024年4月9日(火)から6月30日(日)の期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第2弾を開催!

第2弾はドナルドダックが主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」です。

今回は、「プラザパビリオン・レストラン」で提供される、ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”スペシャルメニュー

販売期間:2024年4月1日〜6月30日

販売店舗:東京ディズニーランド/ウエスタンランド「プラザパビリオン・レストラン」

東京ディズニーランドでは、2024年4月9日(火)から6月30日(日)の期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第2弾を開催!

第2弾はドナルドダックが主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」

ムービー界、シェフ界、マッチョ界、なんでもかんでも「ドナルドダック」がスーパースターとなる、「ドナルドダック」が夢に描いた街“ダックシティ”のユニークな世界を楽しめるスペシャルイベントです。

イベント期間中、「プラザパビリオン・レストラン」では、ユニークな「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」の世界観を楽しめるスペシャルメニューが提供されます☆

ダックダイブ・パスタセット

価格:2,040円

フェットチーネ・カルボナーラ、ビーフミートソース添えレアチーズムースケーキ、パイナップル添えソフトドリンクのチョイス

ドナルドがパスタに飛び込んだ様子をイメージした、盛り付けが楽しいパスタのセット。

フェットチーネにはカルボナーラソースとミートソースをたっぷりと。

ドナルドに見立てたタマゴと青いチーズも添えられ、ボリューム満点なひと皿です。

デザートは、パイナップルジャムが入ったチーズムースです。

ドナルドのクワッキークラシックセット

価格:2,140円

パストラミビーフのチーズホットサンドコーンチャウダー骨付きソーセージサラダサーモンとエビのタルトフレンチフライポテトソフトドリンクのチョイス

チーズをかけて焼き上げたホットサンドに、サラダやポテトも盛り合わせたひと皿。

ワックスペーパーでホットサンドをはさんで、かぶりつくのもおすすめ!

ワンプレートで満足できるボリューム満点のメニューです。

「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」オリジナルランチョンマット

対象メニュー:ダックダイブ・パスタセット、ドナルドのクワッキークラシックセット

対象メニューを注文すると、オリジナルランチョンマットが付きます。

得意気な表情のシェフになったドナルドが描かれたランチョンマット。

ランチョンマットと一緒に、シェフのドナルドが腕によりをかけて開発したドナルドらしさ満載のメニューを楽しめます☆

東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」で提供される「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」スペシャルメニューの紹介でした☆

©Disney

