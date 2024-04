東京ディズニーランドでは、2024年4月9日(火)から6月30日(日)の期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第2弾を開催!

第2弾はドナルドダックが主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」です。

今回は、そんな「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」の期間中に提供される「パッションフルーツ・パイナップルゼリー&バニラムース スーベニアカップ付き」を紹介していきます☆

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」パッションフルーツ・パイナップルゼリー&バニラムース スーベニアカップ付き

価格:1個550円、スーベニアカップ付き プラス550円

販売期間:2024年4月1日〜6月30日

販売店舗:東京ディズニーランド/ワールドバザール「スウィートハート・カフェ」

ムービー界、シェフ界、マッチョ界、なんでもかんでも「ドナルドダック」がスーパースターとなる、「ドナルドダック」が夢に描いた街“ダックシティ”のユニークな世界を楽しめるスペシャルイベントです。

イベントに先駆けて、2024年4月1日から「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」デザインのスーベニアカップがついた「パッションフルーツ・パイナップルゼリー&バニラムース」が提供されます☆

パッションフルーツ・パイナップルゼリー&バニラムース

パッションフルーツ・パイナップルのゼリーと、バニラムースをあわせたスウィーツ。

バニラムースの上にパッションフルーツのソースをかけた、酸味と甘みのバランスのいい一品です。

スーベニアカップ

スーパースターになって喜んでいるドナルドの様子がぐるりと1周デザインされたスーベニアカップです。

なんでもかんでもナンバーワンになったドナルドを称えるミッキーマウスやミニーマウス、デイジーダックの姿も。

王冠やマントをつけて有頂天になったドナルドダックや、

デイジーダックとパークの風景、

ドナルドダックを称えるミッキーマウスとミニーマウス、

シェフ界のドナルドダックを称えるメダルを持ったチップ&デールも描かれています。

スーパースターになって喜んでいるドナルドを描いたスーベニアカップつき。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」パッションフルーツ・パイナップルゼリー&バニラムースの紹介でした☆

©Disney

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアはイベント終了後も販売する場合があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

