東京ディズニーランドでは、2024年4月9日(火)から6月30日(日)の期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第2弾を開催!

第2弾はドナルドダックが主役の「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」です。

今回は、「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」で販売される「グワグワスティック」を紹介していきます☆

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」グワグワスティック

発売日:2024年4月8日(月)

販売店舗:東京ディズニーランド/ワールドバザール「ディズニー&カンパニー」など

振るとグワグワ鳴いてかわいい!

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」グワグワスティック

本日4月8日発売☆https://t.co/S7I1dtYzHg pic.twitter.com/tWIWhGbHoY - DtimesDeparture (@DtimesDeparture) April 7, 2024

今回紹介するのは、イベントに先駆けて販売される「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」のグッズ「グワグワスティック」

振るとグワグワと音が鳴るスティックです。

たくさんグワグワスティックを振ってスーパースターになったドナルドをみんなで称えよう!

グワグワスティック「ブルー」

価格:1,500円

ブルーのアヒルがついたグワグワスティック。

王冠や蝶ネクタイをつけているのがポイントです。

グワグワスティック「ピンク」

価格:1,500円

ピンクのアヒルがついたグワグワスティック。

スティックには、ポップでかわいいアヒルが描かれたデザインです。

グワグワスティック「イエロー」

価格:1,500円

イエローのアヒルがついたグワグワスティック。

友達や家族などみんなでスティックを振れば盛り上がること間違いなし!

振るとグワグワと音が鳴るスティック。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」のグッズ「グワグワスティック」の紹介でした☆

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

