「ウォーキング・デッド」のスピンオフ「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン」(2023-)で主演を務めるノーマン・リーダスが、きたるシーズン2のリリース時期を明らかにした。

本作は、「ウォーキング・デッド」最終回で文明都市コモンウェルスを去ったダリルのその後を描く物語。フランスに漂着したダリルは、ここに来た理由を考えながら故郷へ帰る道を模索する。

このたびリーダスはストーリーズで、未公開の予告編と思われる映像のスクリーンショットを公開。そこにはシーズン2のタイトルとなる「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン ― ザ・ブック・オブ・キャロル」のロゴと、「2024年夏」という文字が記されている。米国では2023年10月15日のシーズン1最終話から、1年を待たずしてのカムバックとなるようだ。

シーズン2はタイトルにもあるように、本家のメインキャラクターであるキャロル(メリッサ・マクブライド)が参戦する。ダリル&キャロルといえば、シリーズきっての親友同士。本家の最終回では、ダリルが1人で旅立ち、キャロルは切ない表情を浮かべて彼を見送っていた。長らく離れ離れとなっていた2人は、シーズン2でどのような再会を果たすのか?

ちなみに本作は、元々ダリル&キャロルのスピンオフとして企画されていたが、2022年4月にマクブライドは地理的な問題で。しかしその後、リーダスが2人の「物語はまだ終わっていない」と何らかの進展があったことをし、2023年10月にマクブライドのシーズン2出演がされた。

「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン ― ザ・ブック・オブ・キャロル」と題されたシーズン2は、2024年夏に米リリース予定。

