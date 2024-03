新たな『キック・アス』ユニバースで展開される新作映画のタイトルが『The Stuntman(原題)』であることがわかった。あわせて物語の概要も判明している。

米によれば、本作はマシュー・ヴォーンが構想する新たな映画シリーズ3部作の2作目。スタントマンになる兄弟の物語が描かれるという。撮影はすでに開始されており、2023年10月には英ハンプシャーで実施されたと伝えられている。

ヴォーンは製作として参加。監督には『キック・アス』『キングスマン』シリーズでスタントを務め、ヴォーンの最新作『ARGYLLE/アーガイル』でセカンドユニット・ディレクターを担当したダミアン・ウォルターズが就任している。スタントマンとしてのキャリアが長いウォルターズは、題材的にも適任といえるだろう。

『キック・アス』新シリーズは2024年1月に存在がもので、第1作は『School Fight(原題)』、第2作は『Vram』、そして第3作は『キック・アス』のリブート版『Kick Ass(原題)』と伝えられていた。報道によると、『Vram』と今回の『The Stuntman』は同一作品だというから、タイトルが変更されたことになる。

第1作の『School Fight』は、同じくヴォーンが製作、ウォルターズが監督を務める、学校で恋のライバルと戦うティーンエイジャーの物語。撮影は数年前に完了し、2022年にはロンドンアクション映画祭でティザー映像がお披露目となっていたが、公開時期は発表されていない。なお、第3作『Kick Ass』は監督とキャストがすでにということだ。

映画『The Stuntman(原題)』は、2024年後半のトロント国際映画祭、もしくは2025年初頭のサンダンス映画祭での初披露が視野に入れられているという。『School Fight』の公開情報も気になるところだ。

Source:

The post first appeared on .