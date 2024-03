ドウェイン・ジョンソンが、自身のリングネーム“ザ・ロック”をはじめ、計25個の名前、キャッチフレーズに対する商標権を獲得したことがわかった。米が報じている。

2024年1月、ドウェインは米プロレス団体WWEと格闘技団体UFCを束ねる複合企業TKO Group Holdings Incの理事会メンバーに就任。この時の契約により、それまではWWEが所有していた「The Rock」というリングネームの商標はドウェインの管轄下になったという。

このほか、ドウェインは旧リングネームの「Rocky Maivia」や、リング上での決まり文句「Candy Ass」、必殺技の「Rock Bottom」「The People’s Elbow」に対する商標権も獲得。米国証券取引委員会(SEC)からは本契約を取りまとめたも正式に発行された。今後、ドウェインが所有する計25個のワードは以下の通り。

The Rock Rocky Maivia Team Corporate Rock Nation The Nation Roody PooCandy Ass Jabroni If you smell what The Rock is cooking The Samoan Sensation The Blue Chipper The Brahma Bull The People’s Champion The Great One Know Your Role and Shut Your Mouth Team Bring It The Rock Just Bring It The People’s Elbow Rock Bottom Finally, The Rock has come back to… It doesn’t matter what… Blue Hell The millions… (and millions) Rockpocalypse Project Rock The most electrifying man in sports and entertainment.

米によれば、ドウェインはWWEのレスラーとして活動していた時期において自身に関連する全てのニックネーム、風刺画、声、サイン、ジェスチャー、ルーティン、衣装、衣装の断片、アクセサリー、タイトルの所有も手に入れたという。契約には、3,000万ドル相当のTKO株を2025年末までに分割で受け取るなどの取引も含まれている。

