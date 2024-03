2024年3月15日(金)より東京、大阪、名古屋にて、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のスペシャルカフェ『「Rapunzel」Romantic Moments OH MY CAFE』が期間限定でオープン!

とびっきりロマンティックでフォトジェニックなメニューやグッズが販売される、幻想的なランタンが空を舞う「輝く未来」の名シーンをイメージしたスペシャルカフェです☆

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』Romantic Moments OH MY CAFE

開催期間・店舗:

東京・新宿:OH MY CAFE:2024年3月15日(金)〜5月6日(月・祝)東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階東京・原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店:2024年3月16日(土)〜4月21日(日)東京都渋谷区神宮前6丁目28−6 キュープラザ原宿3階大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI:2024年3月15日(金)〜4月21日(日)大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階愛知・名古屋:kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店:2024年3月21日(木)〜4月21日(日)愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 南館5階

『塔の上のラプンツェル』はディズニー長編アニメーション第50作目として、2011年に日本で公開されました。

主人公のラプンツェルは、ディズニープリンセスの中でも高い人気を誇り、世界中の子どもから大人まで、長きにわたり愛され続けています。

今回、“Romantic Moments”をテーマに、『塔の上のラプンツェル』を象徴するシーンのひとつである、「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が「輝く未来」を奏で、幻想的なランタンが空を舞うのシーンをイメージしたスペシャルカフェが期間限定でオープン!

カフェメニューは、「ラプンツェル」が子どもたちに髪の毛を三つ編みにしてもらい、かわいい花がふんだんに使われているシーンをイメージしたメニューなどをラインナップ。

また、カフェオリジナルグッズは、開封のワクワク感が楽しいランダムグッズや、ファッション雑貨などが展開されます。

『塔の上のラプンツェル』の世界観をたっぷり感じられるスペシャルなカフェ。

とびっきりロマンティックでフォトジェニックなメニューを味わいながら、優雅で甘い時間を楽しめます☆

事前予約者限定 カフェ利用特典

事前予約(税込770円/1名)を利用のうえ、メニューを注文すると「オリジナルマルチケース(全4種)」をランダムで1枚プレゼント!

カフェのキービジュアルや「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が手を取り合うデザインなど全4種類です。

マルチケースのふた部分には「ラプンツェル」の親友「パスカル」も描かれています☆

※柄は選べません

カフェメニュー

カフェメニューには、「ラプンツェル」が子どもたちに髪の毛を三つ編みにしてもらい、かわいい花がふんだんに使われているシーンをイメージしたメニューが登場。

そのほか「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が一緒に眺めるロマンティックなランタンのシーンをイメージしたメニュー、『塔の上のラプンツェル』に因んだキャラクターをモチーフにしたメニューなどをラインナップ。

ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

<ラプンツェル>クリームパスタ

価格:2,290円(税込)

ラプンツェルをイメージした紫いものクリームパスタです。

トマトやレモンなど彩り鮮やかな野菜やフルーツが盛りつけられています。

<ラプンツェル&フリン>広場のグラタンプレート

価格:2,090円(税込)

広場で踊るラプンツェルとフリンをイメージしたグラタンプレートです。

プレートに添えられているいちごがハート型にカットされているのもポイント。

バゲットには「Rapunzel」のロゴが焼き印で施されています。

<パスカル>サーモン&パンプキンサンドイッチ

価格:2,190円(税込)

パスカルのピックが付いたサーモンとパンプキンのサンドイッチ。

ゴンドラに乗ったパスカルの姿をイメージしています。

輝くランタンのフルーツ&ヨーグルト

価格:1,890円(税込)

ゴンドラに乗ったラプンツェルとフリンのシーンをイメージしたロマンティックなヨーグルト&フルーツです。

「輝く未来」の名シーンがプリントされています。

<ラプンツェル>モンブラン

価格:1,890円(税込)

ラプンツェルの美しい髪をイメージしたさつまいものモンブランです。

フローズンヨーグルト入りです。

※原宿店舗での提供はありません

ドリンクメニュー

商品名・価格:

・<ラプンツェル>グレープソーダ:1,090円(税込)

・<フリン>ティーラテ:1,090円(税込)

・<マキシマス>アップルジュース:1,090円(税込)

「ラプンツェル」「フリン」「マキシマス」をイメージしたドリンクメニュー。

エディブルフラワーの飾りがついたグレープソーダや、ティーラテ、アップルジュースです。

アイスティー

価格:790円(税込)

デカフェのアイスティーです。

「ラプンツェル」が描かれたオリジナルタンブラーで提供されます。

ホットミルク/ホットティー/ホットコーヒー

価格:各790円(税込)

ほんのり甘いホットミルクや、カフェタイムにぴったりなデカフェのホットコーヒー。

オリジナルマグカップで提供されます。

スーベニアグッズ

『塔の上のラプンツェル』Romantic Moments OH MY CAFEでは、カフェメニューにも使われているカトラリーなどのスーベニアグッズを販売。

タンブラー、マグカップ、コースター、マドラーなど、映画の世界観とカフェの思い出を楽しめるラインナップになっています。

マグカップ/チャーム付きマドラー(ランダム4種)

商品名・価格:

・マグカップ:2,200円(税込)

・チャーム付きマドラー(ランダム4種):1,045円(税込)

想いを馳せる「ラプンツェル」や「輝く未来」の場面を描いたマグカップ。

底面には「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」を見つめる愛らしい「パスカル」の姿が描かれています。

マドラーには映画『塔の上のラプンツェル』の場面をデザインしたチャームつきです。

白雲石コースター(全2種)/ストロータンブラー

商品名・価格:

・白雲石コースター:各1,320円(税込)

・ストロータンブラー:2,750円(税込)

ロマンティックなアートの「ラプンツェル」をデザインしたコースターとタンブラー。

コースターは全2種類のデザインをラインナップ。

ストロー付きタンブラーはお出かけ先のお供にもぴったりです。

オリジナルグッズ

カフェオリジナルグッズは、開封のワクワク感が楽しいランダムグッズや、ファッション雑貨などを用意。

お部屋に飾れるクッションや、デコレーションなどを楽しめるステッカーなど、ファン必見のラインナップです。

アクリルキーホルダー(ランダム5種)/ウッドマグネット(ランダム4種)

商品名・価格:

・アクリルキーホルダー:825円(税込)

・ウッドマグネット:880円(税込)

「ラプンツェル」「フリン・ライダー」「パスカル」たちのアクリルキーホルダーとウッドマグネット。

キーホルダーはボールチェーンが金色になっていて、華やかな印象です。

オーロラステッカー(ランダム6種)/カードホルダー

商品名・価格:

・オーロラステッカー:715円(税込)

・カードホルダー:1,650円(税込)

美しいオーロラカラーのステッカー。

「ラプンツェル」たちの姿をシルエットデザインで表現しています。

カードの券面が見えるカードホルダーには「輝く未来」を歌う2人が描かれています。

空を舞うランタンのデザインが華やかです。

ミラー/バンダナハンカチ

商品名・価格:

・ミラー:2,200円(税込)

・バンダナハンカチ:1,650円(税込)

「『塔の上のラプンツェル』Romantic Moments OH MY CAFE」のアートを使ったミラーとバンダナハンカチ。

ミラーの表は「ラプンツェル」、裏は「パスカル」が描かれています。

巾着/クッション

商品名・価格:

・巾着:1,430円(税込)

・クッション:4,620円(税込)

ラプンツェルのデザインが配された巾着はイメージカラーの淡いパープルで仕上げられています。

ラウンド型のクッションは、お部屋に飾れば映画の雰囲気を楽しめます☆

ミニエコバッグ

価格:2,750円(税込)

想いを馳せる「ラプンツェル」が大きく配されたデザインのミニエコバッグ。

反対面は「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」が躍る場面を描いています。

小さくたためるので持ち運びにも便利です。

“Romantic Moments”をテーマに、幻想的なランタンが空を舞う「輝く未来」の名シーンをイメージしたスペシャルカフェ。

2024年3月15日(金)より東京・大阪・名古屋の3都市4会場にて順次オープンする、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』Romantic Moments OH MY CAFEの紹介でした☆

© Disney

※開催期間は変更になる可能性があります

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合があります

