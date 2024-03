玩具メーカーマテルが販売する、好きなディズニーキャラクターのおしろをかさねて遊べる‘かさねるおしろシリーズ’シリーズから、ディズニー・アニメーション『アラジン』の世界観を表現したアイテムが2024年4月27日(土)より登場!

「ジャスミン」のミニドールをはじめ、「ラジャー」や「アブー」がセットになっています☆

マテル「ディズニープリンセス ジャスミンとおしろ(かさねるおしろシリーズ!ミニドール)」

価格:6,050円(税込)

発売日:2024年4月27日(土)予定

対象年齢:3才以上

サイズ:W25.6×D8.3×H32.4cm

販売店舗:全国の玩具取扱店

先行予約ページはこちら

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLJRGM4J

楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/17802939

玩具メーカーマテルが展開する、ディズニーキャラクターのおしろをかさねて遊べる‘かさねるおしろシリーズ’よりディズニー・アニメーション『アラジン』のおもちゃが登場!

お城には、バルコニーや映画の名シーンに登場する魔法の絨毯の仕掛けがついており、映画の世界観が表現されています。

「ジャスミン」のミニドールをはじめ、「ラジャー」や「アブー」がセットに。

ベッドやりんごなど、家具や小道具もセットになっているので、購入してすぐに遊ぶことができます。

秘密の部屋にりんごを隠したり、空飛ぶじゅうたんにドールを乗せたり、映画の世界観を楽しめるおもちゃです☆

また、持ち運びに便利なハンドルが付きのため、おしろはたたんでコンパクトに収納可能。

ほかのかさねるおしろシリーズを集めて、積み重ねたり、横につないだりと自分だけのおしろを作ることができます。

「ディズニープリンセス」「アナと雪の女王」そうぞうであそぼう!キャンペーン

応募期間:2024年3月23日(土)〜6月23日(日) ※6月23日(日)消印有効

応募方法:

はがきで応募レシートまたはご購入明細を専用応募はがきまたは郵便はがきにテープやのりなどで貼り、必要事項を明記の上、ご応募ください。お一人様何通でもご応募いただけます。スマートフォンで応募期間中に対象商品をお買い上げのレシートまたはご購入明細を撮影し、キャンペーン WEB サイトにて撮影した画像をアップロード、必要事項を入力すると応募が完了します。キャンペーンWEBサイト:https://mattel.co.jp/toys/disney_princess/cp/main/

プレゼント賞品と当選数:

A賞 ディズニープリンセス マジカルアドベンチャーおしろ、ドール3体(ランダム)毎月1名、合計3名

B賞 ディズニープリンセス ミニドール どれか 1 つ(ランダム) 毎月33名、合計99名

対象商品:ディズニープリンセスシーリーズ商品、アナと雪の女王シリーズ商品

マテルのディズニープリンセスシーリーズ商品とアナと雪の女王シリーズ商品を税込 2,000円以上購入した方102名に抽選で、ディズニードールをはじめとする豪華商品をプレゼントするキャンペーンが実施されます!

A賞の商品は「ディズニープリンセス マジカルアドベンチャーおしろ」とドール3体。

B賞の商品は 「ディズニープリンセス ミニドール」を1つもらえます。

ディズニー映画『アラジン』の世界観を表現したおもちゃが登場。

おしろの中で遊んだり、魔法のじゅうたんで空を飛んだり、映画の名シーンを再現して遊ぶことができます。

マテルの「ディズニープリンセス ジャスミンとおしろ(かさねるおしろシリーズ!ミニドール)」は、2024年4月27日(土)より発売です☆

© Disney

