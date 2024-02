ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手を起用したECCの新テレビCM「未来へ、翔(はばた)け。」篇(30秒・15秒)が、3月1日より全国で放送される。また、ECCと大谷選手の共同プロジェクトとして、8月に全国の小・中・高校生を対象とした合計100名に海外留学&ホームステイをプレゼントすることも発表された。海外留学&ホームステイのプロジェクトは、子どもたちの夢や可能性を世界へ広げていくことを目的とし、大谷選手からの発案により始動することとなった。

同プロジェクトについて大谷選手は「僕は正直、普通の家庭というか、不自由なく、ある程度なんでもやらせてもらえる環境で育ってきているので、そのおかげで野球をする余裕もあったし、高校やプロでも続けていく余裕もあったので、環境に恵まれていた部分もあります。ただ、最初からそうじゃない子もチャンスを与えられるべきじゃないかなと思うので、(プロジェクトを通じて)そのチャンスが少しでも増えてくれたら嬉しいです」と語った。CM撮影で、大谷選手は今シーズンより活躍の場を移したロサンゼルス・ドジャースの球団カラーであるドジャーブルーのネクタイとポケットチーフを取り入れたブラックスーツ姿で登場。撮影の合間には、スタッフと談笑したり、ECCの花房雅博社長と野球トークを繰り広げたりするなど、終始リラックスした様子を見せていた。セリフのトーンなど、監督からの細かな要望に対しても即座に対応し、スムーズに撮影が進んだ。愛犬・デコピンも撮影現場に同行しており、大谷選手が「Deko!」と呼びかける場面も。そんな和やかな雰囲気で進んだ撮影だったが、本番中の大谷選手は試合さながらの真剣なまなざしで臨み、監督とも積極的にコミュニケーションを取るなど、プロフェッショナルな姿勢を見せた。この大谷翔平×ECC共同プロジェクト『SHOW YOUR DREAMS 2024』では、アメリカへのホームステイ留学に100名を招待。2024年4月1日時点で、9歳(小学4年生)〜18歳(高校3年生)までが対象となる。応募は本日3月1日4時〜4月14日23時59分まで。応募条件等、詳細は特設サイトにて。大谷翔平選手を起用したECCの新テレビCM「未来へ、翔(はばた)け。」篇(30 秒・15秒)は、3月1日より全国で放送。大谷翔平選手のコメント、花房社長の対談は以下の通り。<コメント全文>■大谷翔平選手からのコメントECCさんとの共同プロジェクトで、日本の子どもたちに海外を経験するチャンスが、少しでも増えたら嬉しいと思っています。■大谷翔平選手 共同プロジェクト発表コメントHi everyone!I’m Shohei Ohtani.日本全国の小・中・高校生の皆さんへ。私、大谷翔平は、ECCさんと共同で「SHOW YOUR DREAMS 2024」プロジェクトをスタートします。2024年8月に小・中・高校生、合計100名様に海外留学&ホームステイをプレゼント!皆さんの夢や可能性を世界へ広げていくプロジェクトに、ぜひ参加してください。未来へ、翔(はばた)け。SHOW YOUR DREAMS 2024■大谷翔平×ECC共同プロジェクト「SHOW YOUR DREAMS 2024」についての対談花房社長: It’s my great pleasure to meet you, Mr. Shohei Ohtani. ECCの花房です。本日はよろしくお願いします。大谷選手: Glad to meet you. 大谷翔平です。よろしくお願いします。花房社長:大谷さんご自身が、アンバサダー契約だけではなく、日本のお子さんたちに「海外を経験させてあげたい」という想いで「ぜひプロジェクトをやりたい!」と希望されたとお聞きしました。それに(当社の)山口(勝美)会長が非常に共感してこのような形に至ったわけですが、そのあたりはいかがでしょうか。大谷選手:了承していただいて、本当に僕自身も嬉しいですし、ありがたいですし、何よりこのプロジェクトを利用して学べる子どもたちが、一番嬉しいんじゃないかなと思っています。僕は正直、普通の家庭というか、不自由なく、ある程度なんでもやらせてもらえる環境で育ってきているので、そのおかげで野球をする余裕もあったし、高校やプロでも続けていく余裕もあったので、環境に恵まれていた部分もあります。ただ、最初からそうじゃない子もチャンスを与えられるべきじゃないかなと思うので、(プロジェクトを通じて)そのチャンスが少しでも増えてくれたら嬉しいです。花房社長:いや、本当に素晴らしいですよね。大谷選手に招待される留学というのが一つの大きなモチベーションになって、その子どもたちがまた世界で活躍してくれる人材になってくれれば、我々は本当に幸せだと思ってます。子どもたちには、海外へ行って特に何を学んでもらいたいですか。大谷選手:一番の壁がやっぱり語学だと思うので、そのためのプロジェクトだと考えています。年月を重ねれば言わなくても伝わることもあると思いますが、その前の段階で必要なのが語学だと思っているので、よりスムーズに会話からコミュニケーションを取っていくことが大事だと思っています。こっちに来ればいろんな人種の人たちがいて、いろんな国の人たちがいて、そういう人たちとコミュニケーションを取れることが楽しいことの一つでもあると思うので、「そのためには語学が必要だよね」っていうことだと思います。花房社長:語学ができることによって、その国に行っても観光でも楽しいですし、友達もできますし、そしてその先にはビジネスにも繋がっていきますしね。そういった意味でも、今回のプロジェクトを通じて子どもたちには少しでも多くの経験を積んでもらい、大谷選手のように世界で活躍できる人材が出てきてくれることを、我々は強く望んでおります。ぜひ子どもたちに大きな夢を目指していただきたいと思っています。一つだけ聞きたかったんですけど、小さい時に自分で夢をお書きになってますよね。それがある程度実現してきてますよね。自分の中で、小学校ぐらいから明確な夢があったんですか。大谷選手:僕はリトルリーグで野球をやっていたんですけど、正直あまり強いチームでもなかったですし、全国大会に行けるかどうかわからない、もしかすると行けないんじゃないかな、くらいのレベルだったと思います。その頃に最初に立てた目標が「全国大会に出る」ということで、そこをクリアした時に「やっててよかったな」と思いました。日々の練習が一つの成果として出てくれたことで、楽しさというか、そういう設定をして、一つ一つクリアしていく楽しさが学べたんじゃないかなと思っています。正直、野球じゃなくてもなんでもいいと思うんですよ。勉強でもいいですし、なんでもいいと思うんですけど、その成功体験っていうのが、僕にとって大きかったかなと思います。花房社長:これだけ成功してくると、人間ってどうしても慢心するところがあると思うんですけど、大谷選手は、日々自分の中で努力を重ねられて、そして日々ルーティンを崩さないですよね。大谷選手:はい。花房社長:それがすごいなと思いまして。言語を学ぶのも同じだと思うんですよね。やっぱり一朝一夕に、言葉って上手になりませんから、繰り返し繰り返し努力をする。そういった意味でも、大谷選手の姿勢が我々の考え方に合致してますので、これからも大谷選手と我々で(後押しして)、世界の子どもたちに大きくグローバルに育っていただくことを希望しています。これからも応援していきますので、どんどん前人未到の記録を打ち立てていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。大谷選手:よろしくお願いします!