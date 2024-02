ライアン・ゴズリング主演、『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019)『ブレット・トレイン』(2022)のデヴィッド・リーチ監督最新作『フォールガイ』の日本公開日が、2024年8月16日(金)に決定した。あわせて特報映像・ティザービジュアルが初公開となっている。

特報映像は、ライアン・ゴズリング演じるハリウッドのスタントマン、コルト・シーバースがスタントを務めるド派手なカーアクションシーンの撮影風景から始まる。大けがを負い一線を退いていたコルトは、ひょんなことから元カノのジョディ・モレノ(エミリー・ブラント)が監督を務めるハリウッドの撮影現場に舞い戻る。しかし、その矢先、コルトが長年スタンドダブルを請け負ってきた因縁の主演俳優、トム・ライダー(アーロン・テイラー=ジョンソン)が失踪し、連れ戻してほしいという依頼が入る。

「なんで俺が?」と戸惑うコルトだが、ジョディに未練たっぷりなコルトは、しぶしぶ受けることに。トムの行方を追うコルトが暗がりの部屋で見たものは、氷の張られた浴槽で横たわる男の姿だった……。この瞬間から、超絶ヤバい事件に巻き込まれることになったコルトの身に、大きな危険が立ちはだかる。

映像では、トレーラーに引きずられながらも、火花を散らし高速道路を滑走する限界ギリギリのカースタントアクションの数々や、巨大セットの前でのジョディとのラブシーン、そして大空に浮かぶヘリに飛び乗るという、超一流のスタントマンらしい見事な身体能力を見せるコルトの姿が映し出されている。常に危険と隣り合わせのスタントマンが巻き込まれる、ハリウッドの罠。果たしてコルトは自らのスタントスキルでこの危機を切り抜けることができるのか。



ティザービジュアルには、「アクションと愛は、命懸け。」のコピーとともに、澄み切った青空と巨大な爆発の中、滑走する撮影車のクレーンの先に乗るコルトと、車体の窓から乗り出すジョディがまるでロミオとジュリエットのように見つめ合う、スタントアクションの臨場感たっぷりのビジュアルが映し出される。「映画館にいる間、人々にはライドに乗ってとにかく楽しんでもらいたい」というデヴィッド・リーチ監督の言葉どおりの、期待が高まる特報映像&ティザービジュアルに仕上がっている。

©2023 UNIVERSAL STUDIOS. ALL Rights Reserved.

ハリウッドアクション大作で自身もスタントマンとして活躍していたデヴィッド・リーチ監督による、あらゆるスタント技術を詰め込んだ、リアリティ溢れるアクション。そしてスタントマンとしては超一流で数々の危険を己の身一つで乗り越える能力を持ちながら、元カノにはめっぽう弱いギャップの魅力溢れる唯一無二のキャラクター、コルトを演じるライアン・ゴズリング。いまハリウッドで最も注目されるタッグが贈る『フォールガイ』は、2024年最大の必見作として全世界から注目を浴びている。

映画『フォールガイ』は2024年8月16日(金)より全国ロードショー。

The post first appeared on .