MLB・ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が29日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。大谷は投稿に英文で、画像として日本語の文章を掲載して投稿。日本語では「本日は皆さまに結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告。「新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが2人(1匹も)で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆さまと共に歩んでいけたらと思っております」と新シーズンへの決意を新たに。また、相手については「日本人女性」だとし、英文ではお相手について「someone from my Native country of Japan who is very special to me」と表現している。

最後には「今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますよう宜しくお願い申し上げます」と要請している。【大谷翔平コメント全文(英文)】To all my friends and fans throughout , I have an announcement to make :Not only have I began a new chapter in my career with the Dodgers but I also have began a new life with someone from my Native country of Japan who is very special to me and I wanted everyone to know I am now married .【大谷翔平コメント全文(日本語)】いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが本日は皆さまに結婚いたしました事をご報告させていただきます。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが2人(1匹も)で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆さまと共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが温かく見守っていただければ幸いです。お相手は日本人女性です。明日の囲み取材で対応をさせていただきますので今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますよう宜しくお願い申し上げます。引用:「大谷翔平」インスタグラム(@shoheiohtani)