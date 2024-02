『ミュータント・ニンジャ・タートルズ』シリーズのリブート版として2023年に公開されたアニメ映画『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』続編映画の米国公開が決定した。米によると、タイトル未定の続編は2026年10月9日に米国公開の予定だ。

『ミュータント・パニック!』の主人公は、ニューヨークの下水道に暮らすカメの忍者4兄弟、レオナルド、ラファエロ、ミケランジェロ、ドナテロ。4人は、育ての親で忍術の師でもあるスプリンターと一緒に、人目を偲ぶかのように大都会ニューヨークの下水道で暮らしていた。しかし、外の世界に強い憧れを抱き、普通のティーンエイジャーとして世間に認められたい4兄弟は、ジャーナリストを夢みる孤独な高校生エイプリルの力を借り、謎の犯罪組織を率いる悪党スーパーフライに立ち向かうが──。

続編には、前作で共同監督を務めたジェフ・ロウが続投すると伝えられているが、もう一人のカイラー・スピアーズの復帰については不明。Point Grey Picturesが製作を手がける。現時点では続編のプロットなども明かされていない。『ミュータント・パニック!』は北米興収が1億1,860万ドル、世界興収は1億8,050万ドルを記録。手書きアートを再現したかのような独自のアニメーションが評価された。

続編についてはボイスキャストも発表されていないが、前作はレオナルド役を「ウォーキング・デッド:ワールド・ビヨンド」(2020‐2021)のニコラス・カントゥ、ラファエロ役を『ファミリー・スイッチ』(2023)のブレイディ・ヌーン、ミケランジェロ役を「The Chi(原題)」(2018‐)のシャモン・ブラウン・Jr.、ドナテロ役を「Cousins for Life(原題)」(2018‐2019)のマイカ・アビーが担当した。

4兄弟の脇を固めたキャストが超豪華で、スプリンター役で『ラッシュアワー』シリーズのジャッキー・チェン、ロック・ステディ役で『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)のジョン・シナ、モンド・ゲッコー役で『アントマン』シリーズのポール・ラッド、スーパーフライ役で『トリプルX』シリーズのアイス・キューブ、レザーヘッド役で『ピーター・ラビット』シリーズのローズ・バーン。エイプリル役で『シアター・キャンプ』(2023)のアヨ・エデビリ、バクスター・ストックマン役で「ブレイキング・バッド」(2008‐2013)のジャンカルロ・エスポジートが名を連ねた。

続編に復帰するキャストや新メンバーの発表を待ちたい。『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』続編は、2026年10月9日に米国公開予定。

