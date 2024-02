ハリウッド俳優やアーティストがプレミア上映やコンサートツアーで来日する機会が増えている傍ら、プライベートで日本を訪れるスターも多い。の『キャプテン・マーベル』シリーズなどで知られるブリー・ラーソンもその一人。とにて日本での思い出を投稿している。

日本時間2月29日にラーソンは”Reminiscing about Japan(日本を思い出して)”と一言添えて複数の写真を投稿。Instagramの1枚目と2枚目の写真は、日産自動車座間事業所内にある技術博物館「日産ヘリテージコレクション」を見学したときのもので、「20231213」と記された日付も写っていることから、2023年12月に日本を訪れていた模様だ。

その他は、街中で偶然見つけたと思われる、屋根がいちご型になっている休憩スペースや、ハードロックカフェ、つけ麺、パンケーキ、しゃぶしゃぶなどのグルメを楽しんだ思い出を回想している。最後の1枚は驚安の殿堂ドン・キホーテの店内だろう、「耳ぴょこ帽」と呼ばれる動物の帽子を被り、耳を動かして楽しんでいる姿が可愛らしい。ラーソンは当時、Instagramのストーリーズでも来日の様子をシェアしていた。

折しもラーソンが来日していたのは、東京コミコンの開催時期とほぼ同タイミング。ラーソンとは『キングコング:髑髏島の巨神』(2017)でも共演し、ロキ役で知られる、ドクター・ストレンジを演じたベネディクト・カンバーバッチなどMCUでお馴染みの俳優たちも集結していた。マイティ・ソー役のクリス・ヘムズワースは2024年1月に家族とともにお忍びでし、長野県の野沢温泉や渋谷や銀座でのショットを投稿。また、『エターナルズ』(2021)でギルガメッシュ役を演じたマ・ドンソクは最新主演作『犯罪都市 NO WAY OUT』公開に先立ち、先日初来日を果たしたところ。次はどのスターが日本にやってくるか、ファンも気になるところだ。

