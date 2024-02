『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(1999)に登場したジャー・ジャー・ビンクスが、今後何らかの『スター・ウォーズ』作品で再登場するかもしれない。同役を演じたアーメド・ベストが示唆している。

ジャー・ジャー・ビンクスは『ファントム・メナス』で、クワイ=ガン・ジンやオビ=ワン・ケノービと行動を共にするグンガン人の若者として初登場。ジョージ・ルーカス監督は“グーフィー”のように子どもたちに愛されるキャラクターを目指したというが、その間抜けさで物語をかき乱すジャー・ジャーはファンの間ですっかり嫌われ者に。演じたベストは世界中からの誹謗中傷に遭い、ほどに追い詰められた。

そんなベストは、ドラマ「マンダロリアン」シーズン3第4話で、ジャー・ジャーとは全く別の役で再登場。強く頼もしいジェダイのカレラン・ベク役を演じ、スター・ウォーズの世界に勇敢なカムバックを果たしていた。

この度ベストは自身のInstagramで、モーションキャプチャー撮影を行う様子を投稿。キャプションには「終わったと思っていたところ、呼び戻されました」と添えられており、さらに#starwars や #jarjarbinks とのハッシュタグも添えられている。

一応、ベストは他にも #kelleranbeq(カレラン・ベク)とのハッシュタグも添えているから、これが100%ジャー・ジャー・ビンクスのものであるとは断定できない。とはいえ、ベストがモーションキャプチャーを必要とするキャラクターを再演するとなれば、ジャー・ジャー役に違いないと考えるのが自然だ。

ところでベストは、一体何の撮影でモーションキャプチャーを行なっているのだろうか?映画『マンダロリアン&グローグー(原題)』は2024年6月に開始予定だし、ドラマ「マンダロリアン」シーズン4の撮影もまだ始まっていない。もしもこれらの作品に関係するのであれば、撮影前の準備によるものなのかもしれない。

最も可能性が高いのはゲーム作品だ。ベストは #activisionとのハッシュタグも加えているが、Activisionとはゲーム開発会社の名称。スター・ウォーズのゲーム作品は、これまでElectronic Arts(EA)が独占契約を行なっていたが、現在はActivisionを含む別の開発会社も参入するようになっている。このことから、ベストはActivisionによるスター・ウォーズの新作ゲームで、ジャー・ジャー・ビンクスかカレラン・ベク、あるいはその両役で再登場すると見るのが良さそうだ。

