Amazonsの超大作シリーズ「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」(2022-)が、早くもシーズン3の製作に向けて動き出したようだ。米が伝えている。

報道によると、ショーランナーのパトリック・マッケイとJ . D. ペインは製作会社10:40 PM Productionsを立ち上げ、Amazon MGM Studiosと新たに3年間の包括契約を結んだことを発表。すでに撮影済みのシーズン2は、2024年後半にAmazon にて配信開始される予定だという。

シーズン3はまだ正式発注されていないが、すでに「ショーランナーたちはストーリー序盤のアウトラインをまとめ始めている」とのこと。またシーズン3では再び製作拠点を変更し、英ロンドンのブレイ・スタジオからシェパートン・スタジオ近くの新しいスタジオに移る予定だという。

Amazon MGM Studiosのテレビ部門を統括するバーノン・サンダース氏は、声明の中で次のように語っている。

「我々は5年半以上前に、J.D.とパトリックと共にこの素晴らしい旅を始め、一度も後ろを振り返ったことはありません。彼らのビジョンの幅とスケール、そしてシーズン1が記録的なヒットを収めた『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』の世界的な成功に、驚嘆し続けています。シーズン2以降も、J.D.とパトリックが築き上げる壮大な冒険と重厚なドラマを、Prime Videoのお客様に体験していただくのが待ちきれません。」

なお、シーズン2のプロットの詳細は明かされていないが、シーズン1よりダークでエッジの効いた内容になることがされている。2024年後半の配信を楽しみに待とう。

J・R・R・トールキン著『指輪物語』に基づく本作は、映画『ロード・オブ・ザ・リング』3部作の遥か数千年前を舞台に、中つ国の‟第二紀”に迫る壮大な物語。2022年10月14日にフィナーレを迎えたシーズン1は、全世界で1億人以上が視聴し、4億時間以上もストリーミング視聴される大ヒットとなった。

「ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪」シーズン2は、2024年後半にAmazon Prime Videoで独占配信予定。

