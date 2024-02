『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』新予告編が公開、新旧バスターズが集結 ─ チョコレートプラネットら声優参加決定

『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』の最新予告編が公開された。新旧バスターズvsゴーストの攻防や、すべてを凍らせる最強のゴースト“ガラッカ”の姿を見ることができる。

本作の舞台は、太陽が降り注ぐ真夏のニューヨーク。猛暑のビーチで老若男女が海水浴を楽しむ中、海の向こう側から突如として巨大な氷柱が大量出現。悲鳴を上げながら逃げ惑う人々をよそにその勢いはとどまらず、一瞬にしてニューヨークの街は氷河期さながらの氷の世界に。日々、ゴーストバスターズとしてニューヨークの人々をゴーストから守っているスペングラー家は、その元凶が全てを一瞬で凍らせる史上最強ゴースト<ガラッカ>であることを突き止めるが……。

最新予告映像では、新生ゴーストバスターズとしてニューヨークで活動を始めたフィービー(マッケナ・グレイス)、トレヴァー(フィン・ウルフハード)、ゲイリー(ポール・ラッド)、キャリー(キャリー・クーン)らスペングラー家がバスターズの専用車両「ECTO⁻1(エクトワン)」に乗り込み、街中で暴れまわる巨大な“ゴースト・ドラゴン”退治に奮闘するシーンから始まる。縦横無尽に飛び回るゴースト・ドラゴンに対し、お馴染みのプロトンパックに加え、ドローン型ゴーストトラップで対抗するなど、前作からパワーアップを遂げたようだ。

そんな彼らの活動拠点となるのは旧ゴーストバスターズの本拠地だった消防署。新生活に期待を膨らませる彼らは、初代ゴーストバスターズのウィンストン(アーニー・ハドソン)が立ち上げたゴースト研究所を訪問することになる。

最新鋭の機械が並ぶ所内では研究員たちが捕獲したゴーストの観察を行っており、吐しゃ物をまき散らす小型のゴーストや、シリーズきっての人気ゴースト・ミニマシュマロマンたちのカワイイ姿まで確認できる。

一方、フィービーは友人のポッドキャスト(ローガン・キム)とともに、初代バスターズのレイ(ダン・エイクロイド)のもとに持ち込まれた怪しげな骨董品を調査することに。すると、この球体の中には史上最強のゴースト<ガラッカ>が封じられていることが判明。しかし、ガラッカの手下のゴーストたちの策略によってその封印が解かれてしまう。

巨大な角と鋭い指を持つ大きな身体がなんとも不気味なガラッカは、ゴースト達を操り、恐怖で何もかも凍らせるパワーを有しており、その力は第二の氷河期をもたらすほどの脅威だという。

真夏のビーチが氷漬けにされるなど世界規模の危機に直面し、一致団結するバスターズ。そこに「お呼びかな?」と飄々と現れたピーターを筆頭にウィンストン、レイ、さらには秘書のジャニーン(アニー・ポッツ)という初代ゴーストバスターズの面々が合流。さらには「おかしなことが起きたり、奇妙なものがいたら誰を呼ぶ?」「ゴーストバスターズだ」と、お馴染みのテーマ曲の歌詞を彷彿とさせるセリフでシリーズファンをアツくさせる演出も。



新旧ゴーストバスターズ勢ぞろいで臨む、ガラッカとの最終決戦。果たして彼らはシリーズ史上最強のゴーストを退治し、世界の危機を救うことができるのか?真夏の極寒対決がいま始まる。

第二弾吹替声優解禁として、本作から登場する新キャラクターの吹替を担当するキャストが発表。第一弾で発表された上白石萌歌、梶裕貴ら前作から続投するキャストに加え、新しくゴーストバスターズ声優陣の仲間入りとなるのは、『ゴーストバスターズ』の大ファンだと語るチョコレートプラネットの長田庄平と松尾駿。加えて今季限りで競技からの引退、プロフィギュアスケーターへの転向を発表した本田真凜。

かねてよりゴーストバスターズの大ファンであることを公言しており、「子供の頃にダンボールでプロトンパックを作ってゴーストバスターズごっこしていた」というチョコレートプラネット長田が演じるのは、ゴースト研究所で働くエリート研究員。「大好きなゴーストバスターズの声優をやらせて頂けるなんて子供の僕が知ったらマシュマロマン見たぐらいびっくりするでしょう。現場で凍りつかないように頑張ります!」と『ゴーストバスターズ』愛が溢れるコメントを寄せた。

松尾は自身のキャスティングに関して「ゴーストに体型が近いからオファーをもらえたんだと思ってます」と分析。気になる松尾が演じるキャラクターは、劇場公開までシークレット。果たしてどのキャラクターを任されているのか?

そして、映画の舞台でも“氷”と運命を共にすることになった本田は本作が声優はもちろん演技初挑戦。「小さい頃に大好きで観ていた、あの!!!ゴーストバスターズの映画に”メロディ”として演じさせて頂ける事、本当に嬉しく思います」と大喜び。「真夏も凍らせる史上最強のゴースト、そして新生ゴーストバスターズがどんな物語を魅せてくれるのか、とても楽しみです!全力で頑張ります!」と意気込みのコメントも飛び出た。そんな本田が演じるのは、上白石演じる新生ゴーストバスターズの中心的存在であるフィービーと友情を育むゴーストのメロディ役。上白石とどんな掛け合いを見せるのか。

『ゴーストバスターズ/フローズン・サマー』は2024年3月29日(金) 全国の映画館にて公開。

