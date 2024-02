『シックス・センス』(1999)『ミスター・ガラス』(2019)『オールド』(2021)などで知られるM・ナイト・シャマラン監督の娘であるイシャナ・ナイト・シャマランが長編初監督、脚本を務めるホラー映画『ザ・ウォッチャーズ』が2024年6月21日(金)より日本で公開されることが決定した。あわせて、US予告が到着している。

『ザ・ウォッチャーズ』は作家A・Mシャインが2021年に出版した同名ホラー小説「The Watchers」をもとにしており、スタジオ各社が争奪戦の末にニュー・ライン・シネマが映画化権を獲得した作品。『I am Sam アイ・アム・サム』で天才子役として一躍脚光を浴び、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』や『オーシャンズ8』 、最近では『イコライザー THE FINAL』に出演したダコタ・ファニングが主演を務め、“謎の何か”に毎晩監視される事になる、28歳の孤独なアーティスト・ミナを演じる。

さらに、『悪魔のいけにえ -レザーフェイス・リターンズ-』のオルウェン・フエレが60代のグループのリーダー的存在マデリン、『バーバリアン』『バード・ボックス バルセロナ』のジョージナ・キャンベルが20代の若妻シアラ、イギリスのミュージカル俳優のアリスター・ブラマーが30代のシアラの夫、『Creeped Out(原題)』のオリバー・フィネガンが未熟で衝動的なグループ最年少19歳のダニエルを演じる。

©2024 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED

今回到着したUS予告では、ミナが道中で車も携帯も故障し、地図にない森に迷い込み、避難したガラス貼りの部屋の中で見知らぬ3人と共に、未知の“監視者”の存在に戸惑う姿が映し出されている。“監視者”の正体は全く想像も出来ない。映像は、ミナが恋愛リアリティーショーを観ているところから始まるが、ミナは“監視者”に観られており、“監視者”を我々は覗き見している。まだまだ謎だらけの予告編となっている。



現在24歳のイシャナ・ナイト・シャマランはこれまでに、シャマラン監督の『オールド』や『ノック 終末の訪問者』(2023)、テレビドラマシリーズ「サーヴァント ターナー家の子守」(2019-)の製作にも参加している。本作には、父のシャマランもプロデューサーとして参加しており、早くも父・娘でどんな展開の作品を届けてくれるのか期待が高まっている。

『ザ・ウォッチャーズ』は、シャマランが2023年にワーナーと複数年にわたるファーストルック契約を結んでから最初の劇場公開作品。『IT/イット』『アナベル』『死霊館』シリーズなど多くの大ヒットホラー作品を生み出しているワーナーとのコラボでどのような世界を見せてくれるのか。

あなたの予想を覆す衝撃のエンディングが待ち受ける。“覗き見”リアリティーホラー『ザ・ウォッチャーズ』は2024年6月21日(金)公開。

