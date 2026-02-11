赤坂おぎ乃和甘

「赤坂おぎ乃」荻野聡士完全監修。和の伝統と洋の織りなす新感覚スイーツ



2020年の開業初年度にひとつ星を獲得した「赤坂おぎ乃」。「赤坂おぎ乃和甘」は、「赤坂おぎ乃」が手がけるスイーツブランドです。献立の締めとして提供される、季節ごとの和のジェラートと独創的な甘味が銀座でも楽しめるようになりました。

ショップ併設初となるイートインスペースの「茶寮」は、日本茶の可能性を追求する専門店ブランド「SABOE（茶方薈 サボエ）」が監修。どらやきは目の前で焼き上げたものがいただけます。

ヤシや和三盆を贅沢に使った和のジェラートや、鮮度が大切な練り物の黒糖わらび餅、練乳葛豆腐もひとつひとつすべて手作り。和と洋の新感覚スイーツをぜひ食べてみて。

【オープン日】2026年3月10日（火） （予定）

小楽園 KIOSK

おとぎ話のような世界観が人気のお菓子屋「小楽園」が新業態で銀座エリアに初出店

曲がり角の先に突如現れ、振り向いたら煙となって消えてしまう…そんな「桃源郷の土産物屋」をイメージして作られた、御伽話のような世界観が人気のお菓子屋「小楽園」。

「GINZA SIX」の〈小楽園 KIOSK〉は、冒険の立ち寄り所をイメージした架空の駅の売店をモチーフにした新業態。

小楽園のシグネチャースイーツである日本の山々を手のひらサイズにした「山菓子」をはじめ、人気の雑貨や「GINZA SIX」限定のクッキー缶なども登場予定です。

【オープン日】2026年3月12日（木）（予定）



ON SUGAR

福岡・薬院に本店を構えるドーナツ＆ベイクショップ ON SUGAR（おんしゅがー） が、2026年2月4日（水）〜3月2日（月） の期間限定で、POP UP SHOPとして登場。

ふわふわ・もっちりとした食感で親しまれてきたマラサダドーナツをはじめ、素材にこだわった手作りスイーツが勢揃い。北海道産の小麦粉（春よ恋）や種子島産の貴重なキビ糖（SC糖）、自然由来のオーガニックオイルなどが使われており、ほかにはない豊かな風味や食感がポイントです。

POP UP SHOP限定のクッキーBOXやオリジナルグッズもかわいいので気になる方は要チェックです。

「GINZA SIX」に登場したとっておきスイーツたち。お世話になった人や大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。

※詳細は公式ホームページをご確認ください。

※営業日時については、変更になる場合がございます。

※店内の状況などにより、予告なく入店規制を行う場合がございます。



