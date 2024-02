新たな“ジュラシック時代”を描く『ジュラシック・ワールド』シリーズ最新作(タイトル未定)が2024年夏より撮影開始の見込みであることが判明した。

ハリウッドの製作情報を伝える米によれば、『ジュラシック・ワールド』新作映画の撮影は2024年7月31日より開始される予定。ロケーションは、米ロサンゼルスとのみ記載されている。

監督には、『GODZILLA ゴジラ』(2014)『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(2016)のがにある。エドワーズ自身、監督就任には意欲的で、すぐにでも参加したい意思を。

脚本には、『ジュラシック・パーク』(1993)と『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997)を執筆したデヴィッド・コープが復帰。さらに『ジュラシック・パーク』2作品でメガホンを取ったスティーブン・スピルバーグが製作総指揮を、『ジュラシック・ワールド』シリーズのフランク・マーシャルとパトリック・クローリーが製作を務めるなど、ベテランたちがバックアップする。

米公開は2025年7月2日。撮影開始の時点で封切りまで残り11ヶ月というところだが、急ピッチでの製作が求められる。

Source:

The post first appeared on .