ヘンリー・カヴィルとガイ・リッチーの型破り戦争映画『The Ministry Of Ungentlemanly Warfare』海外ポスターが着弾

ガイ・リッチー監督作、ヘンリー・カヴィルやエイザ・ゴンザレスら出演のスパイ・アクション映画『The Ministry Of Ungentlemanly Warfare(原題)』の米ポスターが公開された。

この投稿をInstagramで見る

「常軌を逸脱した実話」と表現される本作は第二次世界大戦を舞台に、英首相ウィンストン・チャーチルと、シリーズの原作者であるイアン・フレミングが諜報員時代に結成した極秘戦闘集団の活躍を描く。型にはまらず紳士的とは全くもって言えない戦闘テクニックを駆使してナチスを圧倒したこの秘密部隊は、現代の極秘作戦部隊の源流とも言われている。

主演のカヴィルはで、本作について「特殊作戦部隊の型破りな男女を描いた第二次世界大戦モノ…ガイ・リッチー流で」と紹介している。

本作はすでにされており、リッチー監督らしいキレのあるアクションや、クセの強そうなキャラクターたちを垣間見ることができる。公開された海外版ポスターでも、キャラクターがそれぞれの武器を手に、スリリングなミッションに挑む姿が表現されている。

カヴィルとリッチーといえば『コードネームU.N.C.L.E.』(2015)でお馴染み。ほか「ジャック・リーチャー ~正義のアウトロー~」(2022‐)のアラン・リッチソン、『アンビュランス』(2022)のエイザ・ゴンザレス、『マジック・マイク』(2012)のアレックス・ペティファー、『ハリー・ポッターと謎のプリンス』(2008)のヒーロー・ファインズ・ティフィン、『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』(2021)のヘンリー・ゴールディングが出演。「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016‐)のケイリー・エルウィス、『DUNE/デューン 砂の惑星』(2020)のバブス・オルサンモクン、『Black & White/ブラック&ホワイト』(2012)のティル・シュヴァイガー、『ニュー・ミュータント』(2020)のエンリケ・ザガも共演に名を連ねた。

原作は、ジャーナリストのダミアン・ルイスによる同名ノンフィクション本。ガイ・リッチー監督と『プライベート・ウォー』(2018)のアラッシュ・アメル、『ザ・ファイター』(2010)のポール・タマシー&エリック・ジョンソンが脚本を務めた。プロデューサーには、『トップガン』シリーズや『パイレーツ・オブ・カリビアン』などを手掛けてきたジェリー・ブラッカイマーや、近年のリッチー作品を手がけるイヴァン・アトキンソンらが就任している。

映画『The Ministry Of Ungentlemanly Warfare(原題)』は、2024年4月19日米公開予定。

