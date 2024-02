生き残るのは誰だ?WOWOWとハリウッドが描く、日米スター共演の超大作ドラマシリーズ「TOKYO VICE」シーズン2が、いよいよ2024年4月6日(土)よりWOWOWにて日本独占放送&配信スタートとなる。これに先がけ、場面写真とプロモーション映像が公開された。

場面写真では、アンセル・エルゴート演じるジェイクと渡辺謙演じる片桐が車中で会話をしているシーンや、サマンサと佐藤、さらに詠美、葉山、⻑田、アキラなど圧倒的な存在感を放つ登場人物たちの姿も確認できる。また、キャスト陣が登場する緊迫感溢れるプロモーション映像も公開された。

エンターテインメントシーンの最前線で活躍するハリウッド最高のスタッフと日米のスター・キャスト陣によって、“世界で最も撮影が難しい都市”といわれる東京とその近郊で撮影され、WOWOWとHBO Maxの日米共同制作で贈る超大作ドラマシリーズ「TOKYO VICE」 。舞台は1990年代の東京アンダーグラウンド。世界で最もきらびやかな大都会として憧れられた東京のリアルで凶暴な裏の姿を、シーズン1の第1話ではマイケル・マンが監督を務め、ハリウッドが誇る本気の“映像魂”がこの上ないクオリティーでよみがえらせた。

Photo: James Lisle/WOWOW Photo: James Lisle/WOWOW Photo: James Lisle/WOWOW

その待望のシーズン2がアメリカでは2月8日(木)からHBO Maxで配信中。WOWOWでは4月6日午後9:00より放送・配信がスタートする。東京の大学を卒業したアメリカ人⻘年ジェイク(アンセル・エルゴート)は、故郷に戻ることを勧める両親に反し、難関な試験を突破して日本の大手新聞社に就職する。警察担当記者となったジェイクは特ダネを追いかけるうちに、ヤクザ絡みの事件を手練で解決する刑事、片桐(渡辺謙)と出会う。新聞記者として危険な闇社会へと入り込んでいくジェイクに片桐は忠告する。「この世界は、一度開いた扉は閉じるのが難しい」。

Photo: James Lisle/WOWOW Photo: James Lisle/WOWOW Photo: James Lisle/WOWOW

登場人物達それぞれがショッキングな展開を迎えるというクリフハンガーで幕を閉じたシーズン1。男社会を渡り歩く女性記者・詠美(菊地凛子)、自立心の強い優秀なホステス・サマンサ(レイチェル・ケラー)、風俗街で暗躍する刑事・宮本(伊藤英明)、ジェイクと意気投合する若きヤクザのリーダー・佐藤(笠松将)、謎めいたカリスマホストのアキラ(山下智久)、戶澤組組⻑の愛人・美咲(伊藤歩)らの運命やいかに。夢や希望ものみ込まれる東京のアンダーグラウンドで、生き残ることが出来るのは誰か。

シーズン2では、ジェイクは東京の犯罪の裏社会により深く入り込んでいき、自分自身や身近な人々の命が危機にさらされていることに気づく。既報の通り、佐藤の兄貴分となるヤクザ・葉山(窪塚洋介)や、片桐の相棒となる警視・⻑田(真矢ミキ)、さらにサマンサが昔務めていたクラブのママ・エリカ(玄理)もシーズン2から新たに加わるのも見どころだ。

シーズン2の放送・配信を記念して、3月21日(木)に豪華キャスト陣が登壇する舞台挨拶と、第1話&第2話の特別試写会が開催される。アンセル・エルゴートの来日も決定している。

ハリウッド共同制作オリジナルドラマ「TOKYO VICE Season2」はWOWOWにて4月6日(土)スタート。毎週土曜午後9:00放送・配信。全10話。

