2024年11月27日の米公開が決定したディズニー長編アニメーション映画『モアナと伝説の海』(2016)の続編『モアナ2(原題)』に、モアナ役のアウリイ・クラヴァーリョが続投することが決定した。米が報じている。

『モアナと伝説の海』は、壮大に広がる美しい海が広がるポリネシアの島々で語り継がれる神秘的な伝説を基に、海を愛する少女“モアナ”が、傷つき悩みながらも、自分の進むべき道を見つけるため冒険に出る物語。彼女は幼い頃に海と“ある出会い”をしたことから、海に選ばれ、16歳になったとき、運命に導かれるように伝説の海へ旅立つが……。

クラヴァーリョは続編出演をめぐって交渉中と伝えられていたが、このたび正式決定した形。これを受けてクラヴァーリョはを更新し、「今年の11月、私たちはリーフを越えて航海する...」とキャプションを添えて動画を投稿。「モトゥヌイに正式にカムバックする時の気持ち」というテロップの下で、プルメリアの髪飾りをつけて嬉しそうにジャンプする姿を披露した。

この投稿をInstagramで見る

なお、マウイ役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンの続投交渉も順調とられているため、2人そろってカムバックとなる可能性が高そうだ。続報を楽しみに待ちたい。

ちなみに、『モアナ 2』は元々アニメシリーズとして構想され、配信となる予定だったもの。映像美に感銘を受けたディズニー幹部たちの判断により、劇場映画として製作されることになったという。

映画『モアナ 2(原題)』は2024年11月27日米公開予定。

Source:

The post first appeared on .