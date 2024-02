人気児童文学をホラー映画化して話題となった『プー あくまのくまさん』(2023)の続編『Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2』より、新たに参戦するティガーとオウルの姿を捉えたキャラクターポスターが公開された。

米IGNのX(旧Twitter)アカウントでお披露目となったのは4枚のポスター。前作に登場したプーさんとピグレットのほかに、2023年に著作権が失効したことで仲間入りが可能になったティガーの姿も確認できる。によると、ティガーは「犠牲者を殺す前に拷問するのが大好き」な殺人鬼として登場するとのこと。同じく初参戦のオウルは2022年1月にパブリックドメインとなっていたが、翼を生やした鬼神のような姿でやってくる。

