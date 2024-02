『怪盗グルー』シリーズ7年ぶりの最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開を記念して、短編アニメ―ション『ミニオンの月世界』が、2024年3月15日(金)から全国公開されるイルミネーション最新作『FLY!/フライ!』と同時上映されることが決定した。

このたび公開されたのは、短編アニメーション『ミニオンの月世界』の予告映像。大人気『怪盗グルー』シリーズの第1作目『怪盗グルーの月泥棒』(2010)の後日談で、月に追いやれてしまったグルーの敵役ベクターが月からの生還を果たすべくミニオンと共に試行錯誤する映像となっている。



ベクター役の吹き替え声優には、当時『怪盗グルーの月泥棒』でも吹替を担当した山寺宏一が続投。さらに、予告映像にはカモ一家が生まれて初めての大冒険をするイルミネーション最新作『FLY!/フライ!』の最新映像も盛り込まれており、思わず息を呑むハラハラドキドキの場面も。最後にはミニオンが『FLY!/フライ!』の主人公マックを追いかけまわす、ここでしか見ることの出来ない貴重な模様も収められている。

また、『怪盗グルー』シリーズ最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』の特典付きムビチケ前売券(カード)が、4月12日(金)から全国劇場窓口(一部劇場を除く)およびメイジャーので発売されることも決定した(※)。ムビチケ前売券(カード)の特典はミニオンが“超”可愛らしく“変身”した「超アクリルスタンド」。ピットクルーに扮したミニオンや、スタイリッシュなスーツとサングラスに身を包んだエージェントミニオン、覆面姿のミニオン、賑やかなパーティーミニオンの4種類がラインナップした。絵柄の種類は選べないが、なかでも「エージェント」に扮したミニオンは先日公開されたティザーポスターでもグルーとともにクールな表情でキメており、この姿は最新作のヒントにもなっている……?数量限定で入手することができる、ミニオンファンにはたまらないキュートな特典をぜひゲットしていただきたい。

(※)ムビチケ前売券(オンライン)は3月20日(水・祝)からにて発売。ムビチケ前売券(オンライン)の特典詳細は後日発表。

『怪盗グルーのミニオン超変身』は、『ミニオンズ』『ペット』『SING/シング』シリーズのほか、2023年に大ヒットした『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を世に送り出したイルミネーション・エンターテインメントが贈る、大ヒット『怪盗グルー』シリーズ最新作。2010年公開の『怪盗グルーの月泥棒』から始まった主人公グルーとバナナが大好きな相棒ミニオンたちを中心に物語が展開する本シリーズは、2017年『怪盗グルーのミニオン大脱走』で国内興行収入73億円を稼ぎ出すメガヒット超大作へと大成長。最強最悪のボスに仕えることが生きがいのミニオンたちがグルーと出会うまでの話にフォーカスが当てられた2015年公開『ミニオンズ』は、イルミネーションらしいアトラクション感抜群の破天荒なストーリーと、ミニオンならではの愛くるしいキャラクター性が観客を虜にして、国内興行収入52億円を記録している。

本作では、ミニオンズの共同クリエイターでアカデミー賞®ノミネート経験のあるクリス・ルノー(『怪盗グルーの月泥棒』『ペット』)が監督を務め、イルミネーション創設者兼CEOのクリス・メレダンドリとブレット・ホフマン(『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』『ミニオンズ フィーバー』の製作総指揮)が製作を担当する。共同監督はパトリック・デラージ(『SING/シング:ネクストステージ』『ペット2』)、脚本はエミー賞を受賞したTVシリーズ「ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル」のクリエイター、マイク・ホワイトと『怪盗グルー』シリーズ全作品のベテラン脚本家ケン・ダウリオが担当している。

グルー一家と破天荒なミニオンたちが大活躍のノンストップ・エンターテインメント『怪盗グルーのミニオン超変身』は2024年7月19日(金)から全国公開。

