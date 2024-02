で3人の少女を追う謎のヴィラン、エゼキエル・シムズ。黒いスパイダーマンのようなスーツに身を包んだ彼がいったいなぜ少女たちを付け狙うのかが、本作の大きなミステリーの一つだった。

監督のS・J・クラークソンによれば、この謎多きヴィランのさらなる背景について、劇中でよりじっくりと描く案もあったという。しかし、とある理由で見送りになっていたそうだ。『マダム・ウェブ』ならではの理由とは何だったのか?

この記事には、『マダム・ウェブ』のネタバレが含まれています。

エゼキエルは自身の未来視の中で、ヒーローとなった3人の少女がやがて自分を殺す運命を見ていた。そこで彼は、少女たちが強力なヒーローになる前に仕留めようとしていたのだ。

実はエゼキエル、マーベルの原作コミックでは複雑な物語を持っている。詳しくはでタップリ解説しているが、コミックでのエゼキエルはスパイダー・ソサエティの一人であり、スパイダーマンことピーター・パーカーにクモの能力や戦士たちの真実を伝え、異世界の脅威が迫っていることを警告する師匠的な立ち位置で登場するのだ。しかし、後に全ては自分が生き延びるためにピーターを生贄にしようとしていたことが明らかとなり、最後はドラマチックな結末に至っている。

上映時間116分の『マダム・ウェブ』の中で、エゼキエルの複雑な背景はコンパクトにまとめられている。しかしS・J・クラークソン監督には、もっとエゼキエルに登場時間を与え、その背景を描写したいという思いもあったようだ。「できるだけたくさんの時間を使いたいものですが、映画は合理的で、機敏で、前に進み続けるものであって欲しい。推進力があって欲しかったんです」と、米に説明。エゼキエル役のタハール・ラヒムとはじっくり話し合い、キャラクターの背景についてどれだけ盛り込むかを吟味したという。

フラッシュバックを通じてエゼキエルの過去を見せるというアイデアも検討した。しかし、ただでさえ予知能力による未来のビジョンがたくさん登場する本作。フラッシュバックの映像と未来予知の映像が両方登場するのは、さすがにトゥーマッチだと感じ、採用しなかったという。

エゼキエルを演じたタハール・ラヒムはで、自身の演じるキャラクターが登場する原作コミックはできるだけ読み、コミックの要素を詰め込んだと語っている。それらを脚本内容と融合させ、人間性を取り入れたということだ。

