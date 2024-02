モデル、女優の水原希子が27日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えた恋人、アメリカのピアニスト・ジョン・キャロル・カービーさんを祝福。愛の深さが伝わる密着ショットなどを公開した。水原は「Happy birthday to my love @johncarrollkirby 」とつづりながら、カービーさんが水辺でほほ笑むソロショットのほか、水原も映った仲の良さが伝わってくる写真の数々を投稿。水原は英語で「Endless fun with you everyday 」「I believe that you are the gift sent from the universe I feel so lucky every day, and I’m so grateful」と、愛情たっぷりにつづり、「So much love from your favorite chihuahua(チワワ)」としめくくっている。愛情たっぷりの水原の英文と写真に対して、コメント欄にはカービーさんへの祝福のコメントのほか、「きこちゃんが幸せそうな笑顔なのが1番」「キコちゃん本当に幸せそうな笑顔 私も嬉しくなる」と、カービーさんといる水原の様子に喜びのコメントも寄せられている。引用:「水原希子」インスタグラム(@i_am_kiko)