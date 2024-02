3月1日より劇場公開されるアニメ総集編『パリピ孔明 Road to Summer Sonia』より、英子(歌唱キャスト:96猫)による「オトナブルー」歌ってみた動画が解禁。あわせて、テレビアニメ『パリピ孔明』推し曲総選挙TOP3の結果も発表された。『パリピ孔明』は、三国志の天才軍師・諸葛孔明が現代の渋谷に転生。駆け出しのアーティスト・月見英子の歌声に心打たれたことをきっかけに、彼女の夢をかなえる軍師となることを決意。立ちはだかる壁を知略の限りを尽くして切り崩し、スターダムの道へと導いていくサクセスストーリー。『ヤングマガジン』(講談社)にて連載中、累計発行部数200万部を突破した本作は、2022年にアニメ化、2023年にはテレビドラマ化された。

アニメ総集編では、テレビアニメにて描かれた英子が日本最大級の音楽イベント「サマーソニア」の出演権を得るまでの道のりを劇場版として再編集。劇場版のために作成した英子のライブシーン新規カットも収録される。「歌ってみた」シリーズは、テレビアニメシリーズ放送中にYouTubeで公開され、パリピ孔明ファンの間で好評を博した大人気企画。月見英子の「さくらんぼ」は現在約475万回再生、久遠七海の「survival dAnce 〜no no cry more〜」は約146万回再生を誇り、音楽にこだわって作られた「パリピ孔明」に魅了されたファンから大きな反響を呼んだ。本作では、アーティストとして活躍するキャラクターは演技/歌唱を分けたWキャストになっており、主人公の月見英子役では演技を本渡楓/歌唱を96猫が務め、さらに英子の親友となる久遠七海役の演技を山村響/歌唱をLezelが務めている。この度、劇場公開記念として大人気「歌ってみた」企画が復活、英子(歌唱キャスト:96猫)が新しい学校のリーダーズの大ヒットソング「オトナブルー」をカバーした「歌ってみた」動画が解禁された。2020年5月1日に配信リリースされた「オトナブルー」。サビの首振りダンスがSNSで話題となりバイラルヒット、2023年には日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞した。今年1月にはBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破、今最も熱い楽曲のひとつだ。そんな大ヒットソングを英子が歌唱。アニメでは明るい姿が印象的な英子が、「オトナブルー」の湿度のある世界を、オトナな雰囲気で歌い上げる。大人気企画で見せる、新しい英子の魅力を見届けてほしい。また、先週スペシャルPV内で解禁となった主題歌「Resonance」音源や新規ライブシーン映像には、本作ならではの音楽へのこだわりが詰め込まれていた。本日「歌ってみた」動画も解禁となり、ますます劇場で体感する本作の音楽に注目が集まる今、推し曲ランキングの結果が発表された。推し曲総選挙は、1月29日〜2月1日の3日間、『パリピ孔明』公式Xにて実施したアンケート企画だ。『パリピ孔明 VOCAL COLLECTION MEGAMORI!!』に収録される楽曲や、OPテーマ「チキチキバンバン」、EDテーマ「気分上々↑↑」を含む12曲の中からTOP3が選ばれた。第3位は、16.1%の得票率となった「DREAMER」。英子がサマーソニアに出場するための勝負曲として制作した1曲。ファンからは、「落ち込んだ時に心の底から元気になれる」など、英子の前向きさに心を動かされたというメッセージが届いた。アニメ内でデモ版の「六本木うどん屋(仮)」から、完成形の「DREAMER」ができあがるまでの過程が見えることで、愛着がわいたという意見も多かった。第2位は、17.6%の得票率となったOPテーマ「チキチキバンバン」。1度聞いたら忘れられないリズムでいつの間にかハマってしまう麻薬的楽曲と、オープニングで英子や孔明が披露するダンスの振り付けにテンションがブチ上がるという声が多かった。ほかにも、「カラオケでミラーボールを回しながら友達と歌って踊るとめちゃくちゃ楽しい」「サビの歌詞の“チキチキバンバン”が中毒性あって最高」というメッセージが届いた。そして、栄えある第1位は「Be Crazy For Me」。20%の得票率で『パリピ孔明』推し曲総選挙を制した。第1話で、孔明が英子の歌声に心を奪われるシーンで歌唱される楽曲。「アニメで最初にこの曲聴いた時の衝撃が今でも忘れられない!」「初めてパリピ孔明を観た時にこの曲で心を掴まれて一気にファンになった」という声が多数寄せられた。英子の歌声が孔明の心に刺さる名シーンと、観客の体験がリンクし、テンションがブチ上がる伝説の1曲が第1位となった。劇場版には総計15曲もの楽曲が登場。観客それぞれが“推し曲”に出会うこと間違いなし。ぜひ劇場の最高音響で、本作の音楽を楽しんでほしい。アニメ総集編『パリピ孔明 Road to Summer Sonia』は、3月1日より全国公開。