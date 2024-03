門を開いたアレンデール城の中のレストラン！東京ディズニーシー／ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」メニューまとめ

2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「フローズンキングダム」には、アレンデール城の中にレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」がオープン!

今回は、「アレンデール・ロイヤルバンケット」で販売されるメニューをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」メニューまとめ

発売日:2024年6月6日(木)

販売店舗:東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「フローズンキングダム」

※「ディズニー・モバイルオーダー」対象店舗です(レストランのメニューは、ディズニー・モバイルオーダーで注文ください)

東京ディズニーシーにオープンする「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマにした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、新たな4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

そんな新エリアに『アナと雪の女王』をテーマにしたエリア「フローズンキングダム」がオープン!

『アナと雪の女王』エリア「フローズンキングダム」!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」 『アナと雪の女王』エリア「フローズンキングダム」!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」 続きを見る

このエリアには、アナとエルサ2人の姉妹の心温まるストーリーをめぐるアトラクションと、美しい雪山のふもとにあるアレンデール城の中にレストランが導入されます。

今回紹介するのは、アレンデール城の中にオープンするレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」

「アレンデール・ロイヤルバンケット」は、アレンデール城の中にある、約570席のカウンターサービスのレストランです。

アナとエルサは、城の門を開けてアレンデール王国の人々を祝宴に招待しました。

ゲストは、ダイニングエリアとして開放されたお城の部屋で、食事を楽しむことができます。

店内には、映画に登場するキャラクターたちに関する本やキャラクターたちをモデルにした美術品、また「生まれてはじめて」が歌われたシーンに登場する数々の絵画が飾られていて、エルサの戴冠式のパーティーが開かれた大広間で食事をすることもできます。

今回は、「アレンデール・ロイヤルバンケット」で販売されるメニューとスーベニアグッズをまとめて紹介していきます☆

アレンデールロイヤルセット

価格:各3,500円

門を開いたアレンデール王国をお祝いするセットメニュー。

ディズニー映画『アナと雪の女王』に登場するキャラクターや北欧をテーマにした料理を、前菜からデザートまで味わうことができます。

前菜は、北欧でなじみ深いスモークサーモントラウトに、レタス、ミニトマト、オレンジ。

リンゴンベリージャムとサワークリームのディップソースでいただくメニューです。

ポテトグラタンはトロールの谷のシーンを表現しています。

緑色のパン粉や丸い形が、コロコロ丸まって登場するトロールを思わせます。

アンチョビやニンニクを効かせた北欧の伝統的なジャガイモ料理を参考にした一品です。

白くやわらかなパンに描かれているのはアレンデール城の鐘のシルエット。

デザートで提供されるのは「オラフのマシュマロココアムース」

ムースの上には雪のように真っ白なクリームと、オラフが描かれたもちもち食感のスウィーツがのっています。

アレンデールロイヤルセット(ビーフ)

スモークサーモントラウトとオレンジのサラダポテトグラタン牛肉のパイ包み焼きパンオラフのマシュマロココアムースソフトドリンクのチョイス

メインの肉料理は、牛肉のパイ包み焼き。

寒い地域の煮込み料理を参考に、牛肉を使ったリッチな味わいに仕上げています。

ピュレにした白インゲン豆、フジッリ、カリフラワーを加えてパイ包み焼きにした贅沢な一品です。

エルサの魔法をイメージして、パイの表面には大きな雪の結晶の焼き印が施されています。

包んだパイを崩して中に入れて食べるのがおすすめです☆

アレンデールロイヤルセット(シーフード)

スモークサーモントラウトとオレンジのサラダポテトグラタンオマール海老と赤魚のパイ包み焼きパンオラフのマシュマロココアムースソフトドリンクのチョイス

メインの魚介料理は、オマール海老と赤魚のパイ包み焼きです。

オマール海老、赤魚、ムール貝、カリフラワーと、シーフードのうま味たっぷりの出汁とサフランを効かせたクリームソースを加えてパイ包み焼きにしています。

エルサの魔法をイメージしてパイの表面に施された、小さな複数の雪の結晶の焼き印にも注目です☆

スーベニアスプーン&フォーク

価格:対象のメニューやセットにプラス1,900円

対象のメニューやセットにプラス1,900円でつけられる、アレンデール王国のエルサの戴冠式を表現したスーベニアスプーン&フォーク。

姉妹が向き合い語るシーンを彷彿とさせます。

門を開いたアレンデール城の中のレストラン!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」メニューまとめ 門を開いたアレンデール城の中のレストラン!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」メニューまとめ 続きを見る

スーベニアランチョンマット

価格:対象のメニューやセットにプラス900円

対象メニューやセットにプラス900円でつけられるスーベニアランチョンマット。

ファンタジースプリングスにあふれる自然と魔法の泉、そして、ファンタジースプリングスで出会えるキャラクターによって表現された美しいデザインのデザインのランチョンマットです。

ミッキー、エルサ、ラプンツェル、ポカホンタスデザイン!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」スーベニアランチョンマット ミッキー、エルサ、ラプンツェル、ポカホンタスデザイン!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」スーベニアランチョンマット 続きを見る

アレンデールロイヤルキッズセット

価格:2,000円

ミートボールシチューブロッコリーミニトマトポテトサラダスモークサーモントラウトとオレンジのサラダフルーツゼリー米粉のパンアップルジュース

アレンデールのお祝いの雰囲気を楽しめる、お子さん用のロイヤルセットも登場!

メイン料理はミートボールのシチュー。

スモークサーモントラウトや、トロールをイメージしたポテトサラダなどと合わせて、『アナと雪の女王』の世界を味わえます☆

フルーツワイン(白)

価格:1杯700円

アレンデールロイヤルセットにぴったりのフルーティーなワイン。

門を開いたアレンデール王国を祝って乾杯すれば、「フローズンキングダム」の世界観をより一層楽しめます!

フルーツワイン(赤)

価格:1杯700円

アレンデールロイヤルセットにぴったりのフルーティーな赤ワインです。

お肉料理との相性も抜群!

エルサの戴冠式のパーティーが開かれた大広間で食事ができる、カウンターサービスのレストラン。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングスのレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」で販売されるメニューの紹介でした☆

© Disney

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」大規模拡張プロジェクトまとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」大規模拡張プロジェクトまとめ 続きを見る

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、案内を早めに終了、閉店する場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 門を開いたアレンデール城の中のレストラン!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」メニューまとめ appeared first on Dtimes.