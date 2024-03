2024年6月6日(木)に東京ディズニーシーにオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」

ディズニー映画『ピーター・パン』の世界が広がるエリア、「ピーターパンのネバーランド」には、ロストキッズによって作られた隠れ家をモチーフにしたレストラン「ルックアウト・クックアウト」がオープン!

今回は「ルックアウト・クックアウト」で提供されるメニューをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ルックアウト・クックアウト」メニューまとめ

発売日:2024年6月6日(木)

販売店舗:東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ルックアウト・クックアウト」

※「ディズニー・モバイルオーダー」対象店舗です(レストランのメニューは、ディズニー・モバイルオーダーで注文ください)

東京ディズニーシーにオープンする「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマにした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、新たな4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

そんな新エリアに、ディズニー映画『ピーター・パン』の世界が広がるエリア「ピーターパンのネバーランド」が誕生!

ゲストは楽しいことが大好きで冒険心いっぱいの元気な子どもたちの集団、ロストキッズの一員となり、海賊船を散策したり、隠れ家で食事をしたり、仲間と一緒に海賊に立ち向かったりと、ネバーランドでの大冒険を楽しめます。

そんな「ピーターパンのネバーランド」に、レストラン「ルックアウト・クックアウト」がオープン!

「ルックアウト・クックアウト」は、約200席のカウンターサービスのレストランで、ロストキッズによって作られた隠れ家をイメージしています。

遊び心にあふれ、どこか懐かしさも感じさせるこのレストランは、難破してネバーランドに漂着した船の残骸や漂流物などが建物の材料として使われています。

中には、パジャマやハンモックなど、ロストキッズが普段使っているものがあり、彼らの生活の一部を垣間見ることができます。

今回は「ルックアウト・クックアウト」で販売されるメニューをまとめて紹介していきます☆

ロストキッズスナックボックス(バターカレーチキン)

価格:900円

内容:チキンテンダー、ポップオーバー、海藻フリッター、バナナチップス、シュリンプチップス

ロストキッズたちがさまざまなものを集めたような、いろいろな味を楽しめるスナックボックス。

チキンは、カレー風味です。

何が入っているのか探したり、どれから食べようか迷ったり、ワクワクしながら味わえる一品です☆

ロストキッズスナックボックス(レモンティーチキン)

価格:900円

内容:チキンテンダー、ポップオーバー、海藻フリッター、バナナチップス、シュリンプチップス

色々な味のスナックを楽しめるメニュー。

イギリスの紅茶文化をヒントにしたチキンは、モルトビネガーと紅茶の風味を楽しめます。

映画『ピーター・パン』と同じように、ワクワクしながら味わえる一品です☆

スーベニアおてふきキャリー

価格:対象のメニューにプラス1,100円

対象のメニューにプラス1,100円で購入することができる「スーベニアおてふきキャリー」

ピーターパンと、冒険が大好きなロストキッズが元気いっぱいに闊歩している様子がデザインされたスーベニアおてふきキャリーです。

ルックアウトブラウニー

価格:600円

小腹がすいたときや、食後のデザートにちょうどいいサイズのブラウニー。

しっとりした濃厚な味わいが口の中に広がります。

ロストキッズたちの見張りの番のおやつにもぴったりです☆

ピクシーダストソーダ(キウイ)

価格:750円

楽しそうに空を飛んでいる「ティンカーベル」をイメージしたソーダドリンク。

トップに浮かぶ星をドリンクの中で溶かすと、ドリンク全体がまるでピクシーダストがかけられたように煌めきます。

キウイとレモンの風味がさわやかにはじけるドリンクです☆

ライムゼリー&ヨーグルトムース

価格:550円

“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”を、表現した見た目も楽しめるムース。

ライムのゼリーとヨーグルトムースに、ファンタジースプリングスのロゴをデザインしたチョコがトッピングされています。

ファンタジースプリングスらしさあふれる見た目のデザートです☆

スーベニアカップ

価格:スーベニアカップ付き プラス650円

対象メニュー:ライムゼリー&ヨーグルトムース

ライムゼリー&ヨーグルトムースにプラス650円でつけることができるスーベニアカップ。

ファンタジースプリングスにあふれる自然と魔法の泉、そして、ファンタジースプリングスで出会えるキャラクターによって表現された美しいデザインのスーベニアカップです。

『ピーター・パン』の世界観を楽しめるチキンやデザート、ドリンクが登場。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」内のレストラン「ルックアウト・クックアウト」で販売されるメニューの紹介でした☆

