ミッキー、エルサ、ラプンツェル、ポカホンタスデザイン！東京ディズニーシー／ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」スーベニアランチョンマット

東京ディズニーシーに2024年6月6日(木)にオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

『アナと雪の女王』がテーマのエリア「フローズンキングダム」には、レストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」がオープン!

今回は、「アレンデール・ロイヤルバンケット」などで販売されるスーベニアランチョンマットを紹介していきます☆

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」スーベニアランチョンマット

価格:対象のメニューやセットにプラス900円

発売日:2024年6月6日(木)

販売店舗:東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」ほか

東京ディズニーシーにオープンする「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマにした「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界を、新たな4つのアトラクションなどで再現した3つのエリアと、パーク内に位置し、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルで構成されます。

そんな新エリアに『アナと雪の女王』をテーマにした「フローズンキングダム」がオープン!

アナとエルサ2人の姉妹の心温まるストーリーをめぐるアトラクションと、美しい雪山のふもとにあるアレンデール城の中にレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」が導入されるエリアです。

「ファンタジースプリングス」のオープンに合わせ、アレンデール城の中にあるレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」では、スーベニアランチョンマットが登場。

ファンタジースプリングスにあふれる自然と魔法の泉、そして、ファンタジースプリングスで出会えるキャラクターがデザインされたランチョンマットです。

「ピーターパン」や「ラプンツェル」と「ユージーン」そして「アナ」と「エルサ」さらに「ミッキーマウス」と「ポカホンタス」が描かれています。

反対面には、ファンタジースプリングスで出会えるキャラクターをはじめ、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」、「バンビ」や「オーロラ姫」、『美女と野獣』の「ポット夫人」や「ルミエール」など、たくさんのディズニーキャラクターがデザインされています☆

ファンタジースプリングスにあふれる自然と魔法の泉やディズニーキャラクターが描かれたスーベニアランチョンマット。

東京ディズニーシーのファンタジースプリングス「アレンデール・ロイヤルバンケット」などにて販売される、スーベニアランチョンマットの紹介でした☆

© Disney

