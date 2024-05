2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」の『ピーター・パン』をテーマにした「ピーターパンのネバーランド」エリアのポップコーンを紹介します☆

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」ポップコーン

発売日:2024年6月6日

販売店舗:東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ピーターパンのネバーランド」ポップコーンワゴン(フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー前)

東京ディズニーシー第8のテーマポート、ファンタジースプリングスに、ディズニー映画『ピーター・パン』をテーマにした「ピーターパンのネバーランド」エリアが登場!

ポップコーンワゴンは、さまざまな色味の古い板切れを組み合わせた船のような見た目となっています。

このポップコーンワゴンでは、東京ディズニーリゾートに初登場となるローストビーフ味のポップコーンを販売!

焼いた肉やグレイビーソースの香りを感じられる、ブラックペッパーと塩で味付けされたメリハリのあるフレーバーが楽しめます☆

「ピーターパンのネバーランド」だけで食べられるローストビーフ味のポップコーン。

2024年6月6日より提供開始です。

