スティーヴン・ユァン&アリ・ウォン主演、A24が製作を手がけたシリーズ「BEEF/ビーフ」。1シーズン完結の“リミテッドシリーズ”として賞レースを席巻する中、シーズン2の製作に向けて動き出したことがわかった。新キャストの候補として、ジェイク・ギレンホールやアン・ハサウェイなど豪華俳優陣の名前が挙がっている。

韓国出身の監督イ・ソンジンが手がける本作は、うだつが上がらない下請業者のダニー (ユァン) と、成功した起業家のエイミー(ウォン)が、あおり運転をきっかけにバトルを加速させていくコメディドラマ。世界中で大絶賛を受け、エミー賞ではリミテッドシリーズ部門作品賞・主演男優賞・主演女優賞・監督賞を含む8部門に輝いた。

米によれば、シーズン2の物語は、確執のある2組のカップルを軸に展開するとのこと。その内の1組を、『パシフィック・リム: アップライジング』(2018)『プリシラ』(2023)のケイリー・スピーニー、「リバーデイル」『May December(原題)』(2023)のチャールズ・メルトンが演じることになりそうだという。

もう一組のカップル役の候補には、ジェイク・ギレンホールとアン・ハサウェイといったビッグネームも挙がっている。『ブロークバック・マウンテン』(2005)や『ラブ & ドラッグ』(2010)で共演した2人の再タッグが実現したら、さらなる注目を集めること間違いない。

なおDeadlineは、シーズン2の状況について「初期段階にあり、契約は成立していない」とした上で、脚本は「ちょうど提出されたところか、提出される直前」と伝えている。2024年夏の終わりか秋頃に、NetflixおよびA24側でシーズン2製作の準備が整う見込みのようだ。引き続き、今後の動きに注視していきたい。

