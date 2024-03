2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

そんな「ファンタジースプリングス」の2024年6月6日(木)のグランドオープンを記念して、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”を自宅でも感じることができるアートコレクションが登場!

「ファンタジースプリングス」のコンセプトスケッチがデザインされたフレーム入りアートパネルが3か月連続でお家に届きます☆

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス アートコレクション」

価格、販売方法:詳細は後日WEBサイトにてお知らせ

※2024年4月中旬に更新予定です

東京ディズニーシーの新テーマポートのグランドオープンを記念して、「ファンタジースプリングス」の世界を自宅でも感じることができるアートコレクションが登場。

「ファンタジースプリングス」のコンセプトスケッチがデザインされたアートパネルと、アトラクション内で実際に使用されている素材を額に収めた特別なアートフレームが3か月連続でお家に届きます。

今回は1回目と2回目に届くアートパネルを紹介します☆

※3回目にお届けするアートフレームは後日お知らせ

アートパネル(1回目)

「ファンタジースプリングス」全体のスケッチがデザインされたアートボード。

『アナと雪の女王』のエリア「フローズンキングダム」、『ピーター・パン』のエリア「ピーターパンのネバーランド」、『塔の上のラプンツェル』のエリア「ラプンツェルの森」が描かれています。

「ファンタジースプリングス」内にオープンする「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」も。

“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”を堪能できるアートパネルです☆

アートパネル(2回目)

壮大な世界が広がる「ファンタジースプリングス」の入り口のデザイン。

魔法の水が流れる滝や池など、幻想的な風景が描かれています。

魔法の泉に導かれるワクワク感を味わえるアートパネルです☆

「ファンタジースプリングス」のグランドオープンを記念して“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”を自宅でも楽しめるアートコレクションが登場。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス アートコレクション」の紹介でした☆

©Disney

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

