2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

アトラクション 4施設、飲食施設 3施設、商品施設 1施設、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル 1施設という過去最大規模のプロジェクト。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」の『ピーター・パン』エリア内のアトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をモチーフにしたグッズ・お土産を紹介していきます☆

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」『ピーター・パン』エリア「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」グッズ・お土産

発売日:2024年5月28日(火)

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー:エンポーリオ

今回紹介するのは、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」の「ピーターパンのネバーランド」内アトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をモチーフにしたグッズ。

春夏秋冬4つの季節に荷物を届ける様子や、アトラクション内にちりばめられているティンカーベルが拾い物で作ったさまざまなもの、ティンカーベルや「ピクシーホロウ」の仲間たちがお仕事をする様子を描いたグッズが登場します!

カチューシャ

価格:2,200円

「ティンカーベル」モチーフのカチューシャ。

耳には、魔法の粉のようなラメがあしらわれています。

リボンの部分は「ティンカーベル」の羽根のような透け感のあるレースです☆

ぬいぐるみチャーム

価格:2,200円

ピクシーホロウでものづくりの妖精たちを手伝う「チーズ」のぬいぐるみチャーム。

帽子をかぶって、手にはチーズを持っています☆

ショルダーバッグ

価格:2,900円

葉っぱから「チーズ」がのぞいているデザインのショルダーバッグ。

ナスの帽子をかぶり、にっこり微笑む「チーズ」に癒されます☆

クッション

価格:5,400円

カラフルなお花モチーフのクッション。

「チーズ」がちょこんと座っています☆

Tシャツ

サイズ・価格:

・110〜120:3,600円

・M〜L:4,300円

「ティンカーベル」のデザインのTシャツ。

胸元には、魔法の粉を振る「ティンカーベル」のシルエットがあしらわれています。

背中には、「ティンカーベル」の羽根を蓄光プリントで表現。

暗闇で光る仕様になっています☆

光るおもちゃ「ティンカーベル」

価格:2,000円

「ティンカーベル」の光るおもちゃ。

スイッチを入れると「ティンカーベル」の胸元が光ります。

夜のパークで活躍すること間違いなしです☆

ペンケース

価格:2,300円

アトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をモチーフにしたペンケース。

ティンカーベルや「ピクシーホロウ」の仲間たちがお仕事をする様子が描かれています。

内側には、小物や文房具をしっかり収納できるポケット付きです。

ポストカードセット

価格:1,500円

春夏秋冬4つの季節に荷物を届ける様子を描いたポストカードセット。

ポストカードが入っているケースを開くと1枚絵としても楽しめます。

クリアホルダー&ステッカー

価格:1,200円

「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」デザインのクリアホルダーとステッカーセット。

おしゃれなアートのステッカーが5枚セットになっています。

メモ

価格:700円

アトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をテーマにしたデザインのメモ。

ティンカーベルや「ピクシーホロウ」の仲間たちが描かれたメモ4柄入りです。

掛ふとんカバー

価格:7,000円

両面でデザインが異なる掛ふとんカバー。

お花を散りばめた華やかなデザインと、

拾い物で作ったさまざまなものを描いた総柄デザインの2柄です。

枕カバーも付いているので、寝室をかわいくコーディネートできます☆

ウォールステッカー

価格:1,800円

お部屋を「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」の世界観で彩れるウォールステッカー。

ティンカーベルをはじめ、チーズや「ピクシーホロウ」の仲間たち、お花が描かれています。

カットクロス「グリーン」

価格:2,000円

グリーンを基調としたカットクロス。

ティンカーベルと「ピクシーホロウ」の仲間たちがお仕事をする様子が描かれています。

カットクロス「イエロー」

価格:2,000円

こちらはティンカーベルをレイアウトした、イエローカラーのカットクロスです。

ワッペンセット

価格:2,000円

ピーター・パンとティンカーベル、チーズをモチーフにしたワッペンセット。

手づくり感溢れるデザインが魅力のワッペンセットになっています☆

「ピーターパンのネバーランド」エリアのアトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」モチーフ!

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産の紹介でした。

