時は来た。真田広之主演・製作、日本の本気とハリウッドの本気が歴史上はじめて交わる大作戦国ドラマ「SHOGUN 将軍」が、いよいよ2024年2月27日(火)より、の「スター」にて独占配信となる。

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”が『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、名優真田広之らハリウッドの製作陣により、ドラマシリーズとして新たに誕生。

徳川家康をはじめとした歴史上の人物にインスパイアされた「関ヶ原の戦い」前夜、窮地に立たされた戦国一の武将<虎永>と、その家臣となった英国人航海士<按針>、二人の運命の鍵を握る謎多きキリシタン<鞠子>。彼らが繰り広げる歴史の裏側の、壮大な“謀り事”。そして、待ち受ける大どんでん返し。日本では描ききれない、ハリウッドスタジオによる壮大で圧倒的な映像世界で贈る、陰謀と策略が渦巻くSHOGUNの座を懸けた戦国スペクタクル・ドラマシリーズだ。

映画批評サイトRotten Tomatoesでは、脅威の100%を叩き出した(2月22日時点)この大型作品の出陣を祝して、THE RIVERとディズニープラスは豪華プレゼントが当たるXキャンペーンを実施。作品の感想を投稿して、「SHOGUN 将軍」オリジナルのグッズを手に入れよう。

プレゼントキャンペーン概要

「SHOGUN 将軍」キャストサイン入りミニポスター:5名様

「SHOGUN 将軍」オリジナル手ぬぐい or オリジナル扇子:25名様

ミニポスター

※画像はイメージです。

オリジナル手ぬぐい

※画像はイメージです。

オリジナル扇子

※画像はイメージです。

応募締切:

2024年3月19日(火)

応募方法:



1. THE RIVER @the_river_jp とディズニープラス @DisneyPlusJP 公式Xをフォローせよ!

2. と共に本作の感想を投稿せよ!

時は来た!

「SHOGUN 将軍」グッズキャンペーン出陣



応募方法

༄1༅ THE RIVER とディズニープラス 公式Xをフォローせよ!



༄2༅ と共に本作の感想を投稿せよ!



賞品

キャストサイン入ミニポスター:5名様

オリジナル 手ぬぐい or 扇子:25名様 - THE RIVER (@the_river_jp)

応募のためのポスト/リポスト/引用リポスト/いいねは、公開設定を「公開」にした状態で行ってください。応募されたアカウントが非公開の場合は、応募を無効とさせていただきます。

お一人様何回でもご応募いただくことができます。

当選発表方法:

当選者様にはDM(ダイレクトメール)にてご連絡いたします。商品の発送は2024年4月頃を予定しています。

※本キャンペーンで投稿された内容は、本作の宣伝・プロモーションで活用させていただきます。

■投稿内容に関する注意事項

本キャンペーンの応募条件を満たした投稿内容(写真、動画、添付ファイル、テキスト、アカウント名を含む。以下「対象投稿」といいます)は、本キャンペーンの告知及び弊社が実施するその他のプロモーションやイベント等において、弊社の裁量により適宜編集の上、あらゆる媒体において、期間の制限なく、掲載、出版、放映、配信その他の方法により使用される可能性があります。当該使用と当選確率は関係ありません。予めご了承ください。 投稿者は、①対象投稿に含まれる動画・写真やテキストには、投稿者ご自身で撮影した動画もしくは写真、又はご自身で創作したテキストのみが含まれること(ただし、ハッシュタグや特定の文言等、弊社により対象投稿に含むことを指定された部分を除く)、②被写体及び撮影場所の権利者より、撮影及び本キャンペーンへの応募について必要なすべての同意を取得している(応募規約等への同意を含む)こと、③対象投稿が第三者のプライバシーや肖像に対する権利、著作権、その他一切の権利を侵害せず、第三者を誹謗中傷するものでもないこと、④弊社による対象投稿の利用が何らの支払いも発生しないものであること、⑤X(旧Twitter)の定める規約又はその他法令もしくは公序良俗に反するものではないことを予め表明し、保証していただいたうえでご応募いただくものとします。 前項への違反もしくはその可能性があることが判明した場合、又はその他弊社において対象投稿の内容が不適切と判断した場合、応募又は当選を無効とする場合があります。 本キャンペーンへのご応募により、対象投稿の作成者(写真又は動画の添付を含む場合には、当該写真又は動画の撮影者及び撮影対象者も含む)から、弊社による対象投稿の利用について、著作権及び著作者人格権を含む一切の権利を行使しない旨の同意があったものとみなします。 万一、対象投稿の内容に関して、第三者との間に紛争が生じた場合には、投稿者の責任と費用において、これを解決するものとします。 本キャンペーン終了時までに対象投稿を削除された場合は、応募を無効とさせていただきます。予めご了承ください。 本キャンペーン応募のための投稿は、公開設定を「公開」にした状態で行ってください。投稿が非公開の場合は応募を無効とさせていただきますのでご注意ください。 本キャンペーン応募の際の投稿に関しては、本応募規約に定める事項のほか、運営者の利用規約及びプライバシーポリシーが適用されますので、確認の上、ご投稿ください。 選者様が応募要項で指定された公式X(旧Twitter)アカウントのフォローを解除し、ダイレクトメッセージでの連絡ができなくなった場合は、当選を無効とさせていただきます。

■個人情報の取扱いについて

弊社は本キャンペーンのために応募者から取得した個人情報を、「」に従い取り扱わせていただきます。 本キャンペーン応募の際に頂いた応募者様の個人情報は、本キャンペーン終了後に速やかに破棄いたします。 © 2024 Disney and its related entities

ドラマ「SHOGUN 将軍」は2024年2月27日(火)より、の「スター」にて独占配信。FXプロダクションが担当した本シリーズは全10話のリミテッドシリーズで、初回は2話配信その後毎週1話ずつ配信となる。最終話は4月23日(火)配信予定。

The post first appeared on .