(MCU)映画『サンダーボルツ(原題)』は2024年3月に撮影開始が見込まれていたが、『ブラック・ウィドウ』(2021)からエレーナ役で参加するフローレンス・ピューが、すでに撮影が始まっていることを報告した。

『ブラック・ウィドウ』に加え、ドラマ「ホークアイ」(2021)にもエレーナ役で登場したピューが、米のインタビューに対応。2024年SAGアワード(全米映画俳優組合賞)に出席できなかった理由について、「私の次の映画、次のマーベル映画『サンダーボルツ』が始まっていて、撮影しているんです」と説明した。ということは、すでにエレーナのシーンの撮影は始まっているようだ。

『サンダーボルツ』撮影時期については、以前USエージェント/ジョン・ウォーカー役のワイアット・ラッセルが「3月か4月」と2024年1月には、「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」(2021)以来のMCU復帰となるウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズ役を演じるセバスチャン・スタンが、「1ヶ月後くらいには戻ります」としていた。もしかしたらラッセルとスタンは、各自が現場に入る時期について言及していたのかもしれない。

『サンダーボルツ』は、政府の招集を受けたアンチヒーローたちがチームを組んで任務に挑む物語だとされていたが、新たなストーリー情報として、「自分たちの死をもって完了となるはずのミッションに乗り出す、ヴィランやアンチヒーローに焦点が当てられる」とばかりだ。

本作は脚本の最終調整が行われている模様で、ドラマ「一流シェフのファミリーレストラン」(2022-)で指揮を執るジョアンナ・カロを脚本家に迎えたことが判明している。

上述のメンバーの他にキャストに名を連ねるのは、レッド・ガーディアン役のデヴィッド・ハーバー、タスクマスター役のオルガ・キュリレンコ、ゴースト/エイヴァ・スター役のハナ・ジョン=カーメン、さらにヴァレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌ役のジュリア・ルイス=ドレイファス、サディアス・“サンダーボルト”・ロス役のハリソン・フォード。

『ペーパータウン』(2015)「BEEF/ビーフ ~逆上~」(2023)のジェイク・シュライアーが監督を務める。

映画『サンダーボルツ(原題)』は2025年5月2日米公開予定。

