2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

アトラクション 4施設、飲食施設 3施設、商品施設 1施設、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル 1施設という過去最大規模のプロジェクト。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」で販売されるグッズ・お土産を紹介していきます☆

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産

発売日:2024年5月28日(火)

販売店舗: 東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー:エンポーリオ

など

今回紹介するのは、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のグランドオープニングをお祝いするグッズ。

各エリアにあふれる自然と魔法の泉の水、そして「ファンタジースプリングス」で出会えるキャラクターによって表現された美しいデザインです。

「ファンタジースプリングス」の壮大な美しい世界観を楽しめるグッズを紹介していきます。

トートバッグ

価格:5,000円

「ファンタジースプリングス」の世界観を表現したトートバッグ。

オラフやピーター・パンのほか、「ファンタジースプリングス」の物語が描かれています。

内側にはポケットも付いていて、使い勝手も抜群です☆

Tシャツ

サイズ・価格:

・100/120:各2,800円

・140:3,100円

・S~LL:各3,400円

魔法使いの弟子ミッキーや、アナとエルサ、ラプンツェル、ピーター・パン、ポカホンタスを描いたTシャツ。

幅広いサイズが展開されるので、家族や友人でのお揃いコーディネートも楽しめます。

クッション

価格:3,400円

まるで本のように開く、「ファンタジースプリングス」の世界観を表現したクッション。

内側には、アナとエルサ、ラプンツェル、ピーター・パンのほかにも、魔法使いの弟子ミッキーの姿が!

ボリュームたっぷりなクッションが、お家を「ファンタジースプリングス」の壮大な世界観で彩ってくれます。

フォトスタンド

価格:4,900円

大切な写真を飾れる「ファンタジースプリングス」デザインのフォトスタンド。

木々や花に囲まれたスタンドには「ファンタジースプリングス」のロゴも付いています。

ボールペン(エナージェル)セット

価格:2,000円

「ファンタジースプリングス」のエリア『フローズンキングダム』『ラプンツェルの森』『ピーターパンのネバーランド』をデザインしたボールペンセット。

それぞれ「ピーター・パン」「アナ」「エルサ」「ラプンツェル」のイニシャルチャームがついています。

メモ

価格:800円

「ファンタジースプリングス」の世界観を表現したメモ。

表紙には「ピーター・パン」「アナ」「エルサ」「ラプンツェル」が登場。

パタッと開いて使える、折たたみタイプのステーショナリーです。

シール&メモ

価格:1,500円

「ファンタジースプリングス」デザインのシールとメモセット。

シールには「ピーター・パン」「アナ」「エルサ」「ラプンツェル」のほか、「ミッキーマウス」や「バンビ」のデザインなども用意されています☆

ポストカードセット

価格:1,000円

「ファンタジースプリングス」と各エリア『フローズンキングダム』『ラプンツェルの森』『ピーターパンのネバーランド』を表現したポストカードセット。

ヴィンテージ感のあるデザインもおしゃれ!

クリアホルダーセット

価格:1,200円

「ファンタジースプリングス」と各エリアデザインのクリアホルダーセット。

『フローズンキングダム』『ラプンツェルの森』『ピーターパンのネバーランド』の壮大な世界観を両面で楽しめるデザインになっています。

キーチェーンセット

価格:1,950円

『フローズンキングダム』『ラプンツェルの森』『ピーターパンのネバーランド』をデザインしたキーチェーンセット。

「ピーター・パン」「アナと雪の女王」「塔の上のラプンツェル」のアートが施されています。

マルチクロス

価格:4,500円

「ファンタジースプリングス」の世界を楽しめる総柄デザインのマルチクロス。

ハンドジェルセット

価格:1,700円

お出かけ時にも便利なハンドジェルセット。

コロンとした丸みのあるフォルムがかわいい!

それぞれのボトルには「ピーター・パン」「アナ」「エルサ」「ラプンツェル」がデザインされています

チョコレート

価格:1,600円

「ファンタジースプリングス」の物語をイメージした缶入りチョコレート。

個包装にも「ファンタジースプリングス」デザインが施されています。

アソーテッド・クッキー

価格:2,300円

「ファンタジースプリングス」の世界観をイメージしたボックスのアソーテッド・クッキー。

ピーター・パンやラプンツェルをデザインした、様々なクッキーが詰め合わせられています。

アソーテッド・スウィーツ

価格:2,200円

ラングドシャなど、様々なお菓子が入ったアソーテッド・スウィーツ。

「ファンタジースプリングス」の世界が広がるようなデザインのパッケージもかわいい!

パスタスナック

価格:1,600円

パスタスナックも「ファンタジースプリングス」デザインで登場。

個包装パッケージは「魔法使いの弟子ミッキー」「ラプンツェル」「アナ」「エルサ」「オーロラ姫」など6種類が入っています。

新エリアのグランドオープニングをお祝い!

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産の紹介でした。

