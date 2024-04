2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業する新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設にくわえ、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」が誕生!

今回は、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」の宿泊者ゲストだけが購入できるホテルオリジナル商品「ディズニーホテル・エクスクルーシブ」のグッズを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「ディズニーホテル・エクスクルーシブ」グッズ

価格:18,000円

発売日:2024年6月6日

ディズニーホテルの宿泊者ゲストだけが購入できるホテルオリジナル商品「ディズニーホテル・エクスクルーシブ」

国内6番目のディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」にもグッズが登場します☆

今回公開されたグッズは淡いピンク色のカラーのグッズ。

持ち手に「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のロゴが入ったトートバッグと、

同じく「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のロゴが入ったバッグチャーム、

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットがかわいいポーチです。

宿泊の楽しい思い出と一緒にぜひ持ち帰りたいグッズ。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルル「ディズニーホテル・エクスクルーシブ」の紹介でした。

