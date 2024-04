2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

アトラクション 4施設、飲食施設 3施設、商品施設 1施設、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル 1施設という過去最大規模のプロジェクト。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」の『ピーター・パン』エリア「ピーターパンのネバーランド」デザインのグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」『ピーター・パン』エリア「ピーターパンのネバーランド」グッズ・お土産

発売日:2024年5月28日(火)

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー:エンポーリオ

など

今回紹介するのは、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」の「ピーターパンのネバーランド」エリアをモチーフにしたグッズ。

アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」での冒険の思い出を彩るのにぴったりなグッズが登場します。

ネバーランドに流れ着いた廃材をイメージした、ピーター・パンの世界観らしいグッズのディテールにも注目です!

キャップ「ロストキッズ」スカンク

価格:3,700円

『ピーター・パン』に登場する「ロストキッズ」をイメージしたキャップ。

スカンクのお耳や尻尾が再現されています。

キャップ「ロストキッズ」アライグマ

価格:3,700円

『ピーター・パン』に登場する「ロストキッズ」をイメージしたキャップ。

アライグマをモチーフにしたキャップには「ロストキッズ」の刺繍入りです。

キャップ「ロストキッズ」クマ

価格:3,700円

『ピーター・パン』に登場する「ロストキッズ」をイメージしたキャップ。

こちらはクマモチーフのキャップ。

後ろに付いた、ふわふわの尻尾がかわいい!

キャップ「ロストキッズ」うさぎ

価格:3,700円

『ピーター・パン』に登場する「ロストキッズ」をイメージしたキャップ。

うさぎモチーフのキャップで、淡いパープルカラーになっています。

垂れたお耳や白い尻尾がおしゃれなヘッドウェアです。

キャップ「ロストキッズ」きつね

価格:3,700円

『ピーター・パン』に登場する「ロストキッズ」をイメージしたキャップ。

大きくてふわふわな尻尾と、とがった耳が印象的な、きつねモチーフのキャップです。

ぬいぐるみチャームセット クマ・スカンク

価格:2,800円

ディズニー映画『ピーター・パン』に登場するロストキッズをモチーフにしたぬいぐるみチャームセット。

髪の毛がちらりとのぞくクマと、かわいい表情を浮かべるスカンクの2種類です。

ぬいぐるみチャームセット きつね・うさぎ

価格:2,800円

ロストキッズをモチーフにしたぬいぐるみチャームセット。

こちらはキツネとうさぎのセットになっています。

ぬいぐるみチャームセット アライグマ

価格:2,800円

ロストキッズをモチーフにしたぬいぐるみチャームセット。

アライグマの2人を再現しています。

トートバッグ

価格:4,600円

「ピーター・パン」や「ウェンディ」「フック船長」たちを描いたトートバッグ。

反対面には「ロストキッズ」のシルエットも。

たっぷり荷物が入る大容量なのも嬉しいポイントです☆

ウォッチ

価格:12,000円

アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をモチーフにした腕時計。

文字盤には「ピーター・パン」と「ティンカーベル」が描かれています。

特別感あふれるボックス入りなので、大切な方へのプレゼントにもおすすめです。

Tシャツ「ピーター・パン」

価格:4,300円

背面にピーター・パンとティンカーベルをデザインしたTシャツ。

ナチュラルな印象を与えてくれるグリーンカラーです。

Tシャツ「ダーリング家」

価格:4,300円

ナナに抱き着くウェンディ、マイケル、ジョンたちを描いたTシャツ。

胸元には、アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」の刺繍入りです。

Tシャツ「フック船長&スミー」

価格:4,300円

フック船長とスミーを描いたTシャツ。

友達などお揃いでのコーディネートも楽しめるTシャツです。

Tシャツ「ロストキッズ」

価格:4,300円

海賊ごっこをしている「ロストキッズ」を描いたTシャツ。

使い勝手のいいベージュカラーで、普段のコーディネートにも取り入れられます。

クッション

価格:3,200円

ピーター・パンとロストキッズがデザインされた、両面で楽しめるクッション。

ソファなどに飾れば、お家で「ピーターパンのネバーランド」の雰囲気を楽しめます。

ステッカー&シール

価格:1,500円

東京ディズニーシーのアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をモチーフにしたデザインのステッカー&シールです。

「ピーター・パン」や、ウェンディ、マイケル、ジョンたち、「フック船長」のダイカットステッカーが入っています。

小さいサイズのシールやステッカーを使ってデコレーションを楽しめます。

ポストカードセット「ネバーランドの日常」

価格:3,200円

東京ディズニーシーのアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」に登場するキャラクター達のネバーランドでの日常が描かれたポストカードです。

ネバーランドの地図のような表紙もおしゃれ。

ポストカードセット

価格:1,250円

『ピーター・パン』エリア「ピーターパンのネバーランド」や、アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をモチーフにしたポストカードセット。

飾ってデザインを楽しんだり、大切な人にメッセージを書いて送ることもできるポストカードです。

カンバッジ

価格:500円

東京ディズニーシーのアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」デザインのカンバッジ。

ピーター・パンやロストキッズたちの躍動感あるポーズが魅力です。

ピンバッジセット

価格:6,000円

ピーターパンやウェンディたちのピンバッジセット。

「ピーターパンのネバーランド」をイメージしたデザインの額縁に入っているので、そのまま飾ることができます☆

キーチェーンセット

価格:2,100円

ピーター・パンとロストキッズたちのキーチェーンセットです。

ボールチェーンが付いているので、ポーチやバッグなどに付けることができます。

きんちゃく

価格:850円

東京ディズニーシーのアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」の思い出を持ち帰るのにぴったりなデザインのきんちゃくです。

小物やコスメなど様々なものを入れて持ち運びできます。

反対面にはロストキッズのシルエットがデザインされています。

レジャーシート

価格:950円

東京ディズニーシーのアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をイメージしたデザインのレジャーシートです。

「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」デザインのケース付き。

タンブラー

価格:2,500円

「ピーター・パン」の影がモチーフのコースター付きタンブラー。

タンブラーには「ピーター・パン」と「ティンカー・ベル」の心温まるアートが描かれています。

マグカップ

価格:1,900円

アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」デザインのマグカップ。

大きく描かれた「ピーター・パン」の姿が印象的です。

タペストリーセット

価格:2,900円

アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」デザインのタペストリー。

ピーター・パンやウェンディ、フック船長たちの4枚セットです。

フェイスタオル

価格:1,800円

空を飛ぶピーター・パンを描いたフェイスタオル。

『ピーター・パン』エリア「ピーターパンのネバーランド」に誘われるようなデザインがおしゃれ魅力的なタオルです。

ウォッシュタオル

価格:950円

ピーター・パンとティンカーベルのアートをあしらったウォッシュタオル。

使いやすいサイズで、普段のお出かけ時にも活躍します。

菓子詰め合わせ

価格:1,200円

まるで宝箱のような缶の菓子詰め合わせ。

コイン型チョコレートとチョコレートカバード・ウエハース、キャンディー(ハチミツ&リンゴ)の3種類のお菓子が入っています。

スナックミックス

価格:600円

東京ディズニーシーのアトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」をテーマにしたデザインのパッケージで、おみやげにもぴったりです。

チーズ味のコーンスナックとしお味のポップコーンが入っています。

「ピーターパンのネバーランド」エリアモチーフ!

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産の紹介でした。

