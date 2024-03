2024年6月6日、東京ディズニーシーにオープンする、新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

アトラクション 4施設、飲食施設 3施設、商品施設 1施設、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテル 1施設という過去最大規模のプロジェクト。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」の『アナと雪の女王』エリア「フローズンキングダム」デザインのグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」『アナと雪の女王』エリア「フローズンキングダム」グッズ・お土産

発売日:2024年5月28日(火)

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー 「エンポーリオ」など

今回紹介するのは、東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」の「フローズンキングダム」エリアをモチーフにしたグッズ。

ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマに、アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」のアートを使用したグッズや、「エルサ」の戴冠式で使用された食器をイメージしたグッズ、アレンデール王国で作られたお土産をイメージしたグッズなどが種類豊富に登場します。

『アナと雪の女王』モチーフグッズ

ディズニー映画『アナと雪の女王』をモチーフにしたグッズ。

ペアで使いたい「アナ」と「エルサ」のカチューシャやオラフのぬいぐるみなどがラインナップされています。

カチューシャ「アナ」

価格:2,400円

アナのドレスをモチーフにしたデザインのカチューシャ。

グリーンの長いリボンが付いているのが特徴です。

カチューシャ「エルサ」

価格:2,200円

エルサのドレスをモチーフにしたカチューシャ。

スパンコールで仕上げられ、キラキラの氷のよう!

耳の部分には雪の結晶がデザインされています。

ぬいぐるみ「オラフ」

価格:5,200円

オラフのぬいぐるみ。

思わずぎゅーっと抱きしめて持ち歩きたくなるかわいさです。

マット&ルームシューズ

価格:7,000円

雪の結晶をイメージしたマット&ルームシューズ。

エルサの氷の魔法のように使うことができます。

ソックスセット

価格:1,400円

サイズ:14〜17cm

アナとエルサのドレスをイメージしたソックス(靴下)セット。

アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」モチーフのグッズ

「アナとエルサのフローズンジャーニー」は、ボートに乗って、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界を体験することができるアトラクション。

トロールの長であるパビーが、二人の子どものトロールにアナとエルサの物語を語り始めると、彼の魔法によって姉妹の子どもの頃の思い出が淡い色の光とともによみがえり、ゲストを映画の物語の中へと引き込みます。

そんな「アナとエルサのフローズンジャーニー」をモチーフにしたグッズが登場。

子どもの頃の姉妹のかわいいアートも見ることができます。

「アナとエルサのフローズンジャーニー」のビークル模型!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」『アナと雪の女王』エリア 「アナとエルサのフローズンジャーニー」のビークル模型!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」『アナと雪の女王』エリア 続きを見る

「アナとエルサのフローズンジャーニー」のキャストコスチューム!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」『アナと雪の女王』エリア 「アナとエルサのフローズンジャーニー」のキャストコスチューム!東京ディズニーシー 新テーマポート「ファンタジースプリングス」『アナと雪の女王』エリア 続きを見る

ポストカード

価格:250円

「アナとエルサのフローズンジャーニー」のアートと使ったポストカード。

エルサ、アナ、オラフにくわえ、クリストフ、スヴェン、トロールたちの姿も☆

シール

価格:1,000円

「アナとエルサのフローズンジャーニー」をモチーフにしたデザインのシール。

アナ、エルサ、オラフのほか、アレンデール城や街並みを表現したデザインも入っています。

お気に入りの小物をデコレーションしたり、スマートフォンケースに挟んだりと様々な楽しみ方ができます☆

アクセサリー

価格:1個1,300円

アナとエルサをモチーフにしたアクセサリー。

全6種類からどれかひとつが入っています。

ヘアゴムやヘアピン、ヘアリボンなど、かわいいデザインのヘアアクセサリー。

宝箱のようなボックス入りです。

アクセサリーセット

価格:7,800円

こちらは1箱で全種類が揃うアクセサリーセット。

シークレットデザインのアクセサリーを含めた全6種類が一度に揃います。

オルゴールセット

価格:3,600円

幼少期のアナとエルサをイメージしたデザインのオルゴールセット。

ミラー

価格:2,200円

幼少期のエルサをデザインしたミラー。

パープルを基調とした、内側のデザインもおしゃれ!

ステーショナリーセット

価格:1,300円

ノート、ブックマーカー、マスキングテープのセット。

カントリー調の心温まるデザインになっています。

「アレンデール王国」で作られているお土産をイメージしたグッズ

「アレンデール王国」で作られているお土産をイメージしたグッズ。

アレンデール製を記す印がついています。

ぬいぐるみチャームセット

価格:4,400円

アナとエルサをモチーフにしたぬいぐるみチャームセット。

ハンドメイド風のデザインに癒されます。

ぬいぐるみセット

価格:5,200円

アナとエルサをモチーフにしたぬいぐるみのセット。

アナはグリーンのドレス、エルサはブルーのドレスを着ています。

ぬいぐるみを一緒に飾れば、お部屋でも「フローズンキングダム」エリアの世界観が楽しめます☆

エルサの戴冠式モチーフのグッズ

エルサの戴冠式をモチーフにしたグッズ。

戴冠式の正餐で使われていそうな食器も登場します。

キーチェーンセット

価格:2,600円

アナとエルサをデザインしたキーチェーンセット。

横を向いて目をつむっている表情が印象的。

ドレスは布生地で表現されています。

プレート

価格:2,800円

アナとエルサの横顔のシルエットをデザインしたプレート。

白のプレートに金でデザインされた、華やかな印象のプレートです。

カップ&ソーサー

価格:3,800円

カップ&ソーサーのセット。

おしゃれな化粧箱入りです。

アソーテッド・チョコレート

価格:1,200円

パッケージにアナとエルサを描いたアソーテッド・チョコレート。

かわいいチョコレートが全6種類アソートされています。

『アナと雪の女王』をモチーフにした世界観に浸れるグッズが満載!

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「フローズンキングダム」グッズ・お土産の紹介でした。

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」大規模拡張プロジェクトまとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」大規模拡張プロジェクトまとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『アナと雪の女王』エリア「フローズンキングダム」デザイン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.