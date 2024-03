東京ディズニーシーでは、新テーマポート「ファンタジースプリングス」の2024年6月6日(木)グランドオープンに先駆けて、2024年4月9日(火)から6月30日(日)までの期間、スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」を開催!

今回は、スペシャルグッズをまとめて紹介します☆

東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」グッズ

発売日:2024年4月8日

販売店舗:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「エンポーリオ」

など

今回開催されるスペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」は、「ファンタジースプリングス」の3つのエリアの題材であるディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界観に触れながら、間もなくオープンする「ファンタジースプリングス」にどのような世界が広がっているのか、想像を膨らませながら楽しめます。

そんな「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」のグッズが、2024年4月8日(月)から先行して登場!

「ミッキーマウス」ぬいぐるみバッジ

価格2,600円

サイズ:高さ約23cm

「ファンタジースプリングス」の衣装をモチーフにした「ミッキーマウス」のぬいぐるみバッジ。

精巧な刺繍とグラデーションのかかったカラーがかっこいい!

「ミニーマウス」ぬいぐるみバッジ

価格2,600円

サイズ:高さ約23cm

「ファンタジースプリングス」の衣装をモチーフにした「ミニーマウス」のぬいぐるみバッジ。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格1,800円

サイズ:縦約8×横約3×高さ約3cm

「ファンタジースプリングス」の世界観をデザインした、「ディズニーシー・トランジットスチーマーライン」のトミカ。

ポストカードホルダー&ポストカード

価格1,900円

サイズ:(ポストカードホルダー)縦約5×横約13×高さ約18cm

「ファンタジースプリングス」のロゴがデザインされたブック型のポストカードホルダーと、ポストカードのセット。

キーチェーン(ブック)

価格1,900円

サイズ:長さ約9cm

ブック型のキーチェーンを開くとルーペとして使用することができます。

ピンバッジ

価格1,200円

サイズ:縦約5×横約6cm

「ファンタジースプリングス」のロゴがデザインされたピンバッジ。

マグネット

価格1,000円

サイズ:縦約5×横約9cm

「ファンタジースプリングス」のロゴがデザインされたマグネット。

キーチェーン(ロゴ)

価格1,400円

サイズ:長さ約18cm

「ファンタジースプリングス」のロゴがデザインされたキーチェーン。

ポストカードセット

価格1,200円

サイズ:(台紙)縦約20×横約46cm

「ファンタジースプリングス」のエリア内にあるアトラクションのポスターがデザインされたポストカードセット。

4枚を並べて飾ることもできます。

ピンバッジセット

価格4,800円

サイズ:(1個あたり)縦約6×横約4cm

「ファンタジースプリングス」のエリア内にあるアトラクションのポスターがデザインされたピンバッジ4個セット。

きんちゃくセット

価格2,800円

サイズ:(1枚あたり)縦約20×横約14cm

「ファンタジースプリングス」のエリア内にあるアトラクションのポスターがデザインされたきんちゃく4枚セット。

メモセット

価格1,200円

サイズ:(1個あたり)縦約11×横約8cm

「ファンタジースプリングス」のエリア内にあるアトラクションのポスターがデザインされたメモ4個セット。

新テーマポート「ファンタジースプリングス」のグランドオープンに先駆けて、開催されるスペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」スペシャルグッズの紹介でした。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。

また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります

