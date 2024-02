映画『バービー』のケン役で第96回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされたライアン・ゴズリングが、同授賞式でケンの曲「I’m Just Ken」をパフォーマンスすることに決まった。Varietyなどが報じた。

今年のアカデミー賞で作品賞、助演男優賞、助演女優賞(アメリカ・フェレーラ)、脚色賞、美術賞、歌曲賞(「I’m Just Ken」と「What Was I Made For?」の2曲)、衣装デザイン賞の計8ノミネートを果たした『バービー』。歌曲賞にノミネートされた曲はライブパフォーマンスがあることから、ライアン本人が「I’m Just Ken」を披露するのではと期待されており、喜ばしくもそれが現実になることになった。今回の件についてアカデミーはコメントしていない。

ライアン自身はアカデミー賞のノミネーション発表の後、自身の助演男優賞を含む『バービー』の8ノミネートをうれしく思うも、グレタ・ガーウィグが監督賞、マーゴット・ロビーが主演女優賞にノミネートされなかったことに失望していると声明を出していた。それでも2023年公開作でナンバーワンとなる世界興行収入14億4,563万8,421ドル(約2,096億円)を稼ぎ出すなど一世を風靡した『バービー』を、ライアンがそのパフォーマンスで今一度盛り上げることになる。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル150円計算)

第96回アカデミー賞授賞式は現地時間3月10日にロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される。(編集部・市川遥)