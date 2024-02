Prime Video で3月より配信される作品のラインナップが発表された。

邦画は平野啓一郎の同名小説を原作にした映画『ある男』が3月1日から見放題配信される。妻夫木聡が主演を務め、安藤サクラ、窪田正孝らが共演したミステリー作品。第46回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を含む同年度最多の8部門を受賞した。

洋画はトム・クルーズの出世作であるアクション映画『トップガン』の続編で、2022年に公開されて大ヒットを記録した映画『トップガン マーヴェリック』が3月9日から見放題独占配信される。そのほか、世界的な人気を誇る日本のゲーム「グランツーリスモ」から生まれた実話を映画化した『グランツーリスモ』(3月31日から見放題独占配信)、パトリック・スウェイジ主演のカルト的人気を誇るアクション映画『ロードハウス/誓いのカクテル』をリメイクした Amazon Original 『ロードハウス/孤独の街』(3月21日から独占配信)が配信開始となる。

そのほか、『映画ドラえもん』シリーズ42作目となる『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』が3月3日から見放題独占配信される。同日より『STAND BY ME ドラえもん』、『STAND BY ME ドラえもん 2』を含む過去41作品が見放題配信、「パーマン」を含む「藤子・F・不二雄生誕90周年記念 テレビシリーズ傑作選」、配信初出しとなる『藤子・F・不二雄生誕90周年記念 映画併映作傑作選』も見放題独占配信される。(今井優)