ウィル・スミス&マーティン・ローレンス主演、人気バディ・コップ映画『バッドボーイズ』シリーズ第4作の進捗状況をスミスが明かした。

犯罪が多発するマイアミを舞台に描く『バッドボーイズ』シリーズは、スミス演じるマイク・ラーリーとローレンス扮するマーカス・バーネットという刑事コンビが、毎作ごとに新たな脅威に立ち向かていくアクション・コメディだ。

スミスは自身のに動画をアップし、「『バッドボーイーズ』、マイアミ、最後の8日間だ」と言いながら、撮影終了が近づいていることを報告した。この動画は、2024年2月22日(米現地時間)に投稿されているため、おそらく3月上旬にクランクアップするということだろう。

この投稿をInstagramで見る

マイアミの街並みを背景に撮影した動画に添えられた、「クソ、この街が大好きだ!みんな、『バッドボーイズ4』がすぐにやって来るぞ」とのコメント通り、米国では2024年6月14日に公開予定。あのレジェンド・コンビが、あと3ヵ月半ほどでスクリーンに復活する。

しかし、現時点で気になるタイトルは未定だ。シリーズ第3作は『バッドボーイズ フォー・ライフ』(2020)と冠されたが、実のところ、「フォー(4)・ライフ」は4作目にドンピシャのタイトルだった……と後悔しても時すでに遅し。第4作で監督を務めるアディル・エル・アルビ&ビラル・ファラーは、「『Bad Boys 4 Life』は、もう使っちゃったからね。4作目があるなんて思いもしなかったから」と語り、『Bad Boys Ride or Die』がタイトル候補に挙がっていると以前に明かしていた。

第4作についてはタイトルだけでなく、プロットや時代設定なども不明だが、監督コンビによると、ドラマチックなトーンだった第3作と比べると、続編はが多くなるという。

主演で続投するスミス&ローレンスのほか、第3作からリタ役のパオラ・ヌニェス、ケリー役のヴァネッサ・ハジェンズ、ドーン役のアレクサンダー・ルドウィグがカムバック。新キャストとして参加する「ザ・ラストシップ」(2014‐2018)のエリック・デインがヴィランを演じるのではないかと伝えられており、「ベター・コール・ソウル」(2015‐2022)のレイ・シーホーン、『ファンタスティック・フォー』シリーズのヨアン・グリフィズも名を連ねる。

タイトル未定の『バッドボーイズ』シリーズ第4作は、2024年6月14日に米国公開予定。

