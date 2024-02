これまでのDCユニバースの集大成的作品『ザ・フラッシュ』が、2024年3月6日よりで配信開始となる。

地上最速ヒーロー“フラッシュ”。『ジャスティス・リーグ』(2017)で本格初登場したエズラ・ミラー演じるフラッシュ/バリー・アレンは、母親を殺害した容疑を掛けられ服役中の父親の冤罪を証明しようと試みる。

亡くなった母親を救うため“過去”を変えてしまったフラッシュの行動が、“現在”に歪みをもたらしてしまう。かつてスーパーマンが倒したはずの敵(ゾッド将軍)が大軍勢を率いて襲来、“現在”が滅亡の危機に。フラッシュはもう一人のフラッシュと共に、別人のバットマン、黒髪のスーパーガールらと世界を元に戻し人々を救おうとするが……。

現行DCユニバース最終作のうちの一作。マイケル・キートン版バットマンも再登場する夢の共演超大作を楽しもう。

『ザ・フラッシュ』は2024年3月6日、Netflix配信開始。

