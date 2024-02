『マダム・ウェブ』少女3人キャストにインタビューしたら女子会みたいなトークになった

『スパイダーマン』ソニー・ピクチャーズの最新作が絶賛公開中だ。予知能力を覚醒した主人公キャシー・ウェブ(ダコタ・ジョンソン)が、重大な鍵を握る3人の少女を守るべく、謎の男エゼキエル・シムズ(タハール・ラヒム)と戦う。

THE RIVERでは、3人の少女役を演じたシドニー・スウィーニー(ジュリア・コーンウォール役)、イザベラ・メルセド(アーニャ・コラソン役)、セレステ・オコナー(マティ・フランクリン役)にインタビュー。仲良しの3人は楽しそうに大盛り上がり。なんだか女子会みたいな楽しいインタビューとなった。わちゃわちゃの姿は動画でお楽しみいただきたい。

シドニー・スウィーニーは1997年生まれ。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)でマンソン・ファミリーの少女スネーク役を演じ、「ユーフォリア/EUPHORIA」(2019~)でブレイク。グレン・パウエルと共演のラブコメ映画『Anyone But You(原題)』でも話題をさらっている。

イザベラ・メルセドは2001年生まれ。『トランスフォーマー/最後の騎士王』(2017)で注目を集め、『スイートガール』(2021)など話題作に出演。新DCユニバースにもホークガール役で参戦する。

セレステ・オコナーは1998年生まれ。『ゴーストバスターズ/アフターライフ』(2020)でフィン・ウルフハードが演じたトレヴァーが思いを寄せる同級生の女の子ラッキー役を手にし、続編『ゴーストバスターズ /フローズン・サマー』(2024)にも出演する。



『マダム・ウェブ』シドニー・スウィーニー(ジュリア・コーンウォール役)、イザベラ・メルセド(アーニャ・コラソン役)、セレステ・オコナー(マティ・フランクリン役) 動画インタビュー

──3人とも、劇中でとても仲良しに見えましたよ。見ていてとても楽しかったです。本作以前にお互いに会っていたことはありましたか?

シドニー・スウィーニー(ジュリア・コーンウォール役):本作で初めて会ったんですけど、まるでずっと友達だったような気がします。本当に!

──どうやって仲を深めたのですか?お泊まり会をやったり、飲み会をやったり?

セレステ・オコナー(マティ・フランクリン役):しました!ハロウィンパーティーやったよね。覚えてる?

イザベラ・メルセド(アーニャ・コラソン役):誕生日パーティーもやったよね。

シドニー:一緒にハロウィン映画も観たし。

セレステ:韓国焼肉も行ったし。

イザベラ:あとピラティス!

セレステ:ピラティス~!行ったよね!

シドニー:SOLIDCOREっていう、激しいピラティスが受けられるところに行ったんです。

セレステ:私SOLIDCOREでめちゃくちゃ追い込んでたから。

シドニー:私いまだに通ってるし。

セレステ:行ってるよね!

イザベラ:私、今までも親友の相手役とのキャストとたくさんご一緒してきましたけど、やっぱり無理やり演じるのは無理なんですよね。どれだけ一緒にいたかが大事。だから、今回はとても自然なことでした。

──今後も3人で一緒にマーベル映画に出たいですか?

3人:もちろん!

セレステ:

もっとみんなと仕事したい!みんなでもっとずっと一緒に遊びたかったよ。

イザベラ:もし自分の単独映画ができても素晴らしいことだと思うけど、でも、やっぱりこの3人で映画をやりたい。スーパーヒーロー版「チーターガールズ(米ディズニー・チャンネル発、女性3人組ユニット)」みたいなことをやりたい。

セレステ:良い!

イザベラ:でしょ!

セレステ:誰か書いてくれないかな。

──好きなスパイダーマンは誰???トム・ホランド?それともマイルス・モラレス?

セレステ:マイルス・モラレス!

イザベラ:私もマイルス・モラレスかな……!バイアスかかっているけど、本人を知ってるから。

シドニー:……私は答えたくないかも。

セレステ:いいよ、答えなくても(笑)。

シドニー:でもね、トムはすごいと思う。トビーも大好きなんだけど。

イザベラ:誰かが怒るかも?

シドニー:そう。何か言ったら誰かが怒っちゃうかもしれない。だから答えないでおきます。

──『マダム・ウェブ』の舞台は2003年で、劇中では当時のポップソングが流れます。2000年代の好きな曲やアーティストはいますか?

シドニー:たくさんいるからね。

セレステ:たくさんいる。(イザベラに)デスティニーズ・チャイルドの話をしてたよね?

イザベラ:あとネリー・ファータド。

セレステ:ネリー・ファータド~!

イザベラ:彼女はすごいんだよ!フォークとポップスを自然に融合させてる。やっぱりネリー・ファータトでしょ。

シドニー:ブリトニー・スピアーズ、アヴリル・ラヴィーン。

イザベラ:イエス!

──イザベラ、前回あなたが『トランスフォーマー/最後の騎士王』(2017)で来日された時にもインタビューをさせてもらいました。その時、あなたに「ねぇ、東京の夜も星は見える?」と聞かれたのを覚えています。なんてロマンチックなんだと思いましたが(笑)、当時、星にハマっているんだと話していました。セレステとシドニー、彼女は夜、星を見上げていましたか?

イザベラ:「星を見上げる」だって!めっちゃロマンチック~!

シドニー:超ロマンチックじゃ~ん!(笑)

イザベラ:一つ覚えていることがあって、ある種の実存主義的な話なんですけど、私とセレステで、現場から行ける時まで遠くに行って、そこで叫んでたよね。

セレステ:そうだよねー!あの夜は星空を眺めてたね。感情そのままに絶叫してた。もしムカついたり、イライラすることがあったら、叫ぶのは健全なことだと思います。だから、森の中で絶叫してみて。

イザベラ:友達と一緒にね。

セレステ:友達と一緒に。

──スーパーヒーロー映画にはたくさんの俳優が出演していますが、一番尊敬しているのは誰ですか?

セレステ:やっぱりレティーシャ・ライト(シュリ役)。それから『ブラックパンサー』のキャストかな。私の憧れです。

イザベラ:私はロバート・ダウニー・Jr.が大好き。

シドニー:え待って、アイアンマンって言おうとしてた!

イザベラ:本当にアイアンマンそのもので、本当に良かった。

シドニー:私もアイアンマンですね。

イザベラ:おんなじ~。

シドニー:おんなじ~。

──共演してみたいマーベル・キャラクターはいますか?

セレステ:マイルス・モラレス!実写版の!

イザベラ:私もそれ言おうと思ってたー!

セレステ:マティ・フランクリンと、ガールズみんなで共演したい!

イザベラ:彼は若いし、ニューヨーク出身だし、逆になんで今回いないの?って感じ。

セレステ:だよね。

──スーパーヒーロー映画に出ることの醍醐味はなんでしたか?

シドニー:トレーニングかな。私、トレーニングすごく楽しかったよ。いろいろなワイヤーやハーネスを使って、みんなが力を発揮して。撮影の中で、それぞれが力を解放していく感じでした。それで最終的には、(セレステに)良いストライカーになってたよ。うまくヒットさせられるようになってた。

セレステ:そうだよね。……ストライカーってどういう意味?

シドニー:(パンチをするジェスチャー)

セレステ:ボクシングやるもんね。だから色々な用語知ってそう。でも、ありがとう。

シドニー:(イザベラに)あなたはすごいスピンをやってたよね!ダンスやってたから。

セレステ:だよね。すごかった。

イザベラ:シェネ(バレエ用語。左右の足を交互に出してくるくる回りながら移動する動き)をやりました。ディスクがあって、そこでスピンをしたんです。

セレステ:あれ、うまかった。

シドニー:みんながポテンシャルを発揮していくのがすごかったです。

──3人が演じたキャラクターは、それぞれ原作コミックでも面白いストーリーがあります。コミックはどれくらい読みましたか?

シドニー:自分が出ているコミックは全て読んだかな。

セレステ:私もほぼ全部読んだ。

イザベラ:最初にブックレットをもらったよね。全ページがつながっているやつ。でも、コミックを手に取りたくて。印刷された紙のページを、自分の手で持って感じたかったんです。だから実際のコミックを入手しました。

──今後、スパイダーマンと共演したり、ヴェノムと対決できる可能性にワクワクしていますか?

シドニー:今は、マダム・ウェブや各キャラクターの誕生物語を見てもらえるのが楽しみです。今後どうなるかの可能性の前に、今作では各キャラクターの個性や、内なる力が展開されていくことに集中しましたよ。

『マダム・ウェブ』は大ヒット公開中。

