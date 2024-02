『僕のヒーローアカデミア』テレビアニメ7期のオープニングテーマのアーティストがTK from 凛として時雨に決定。TKよりコメントが到着した。原作は、堀越耕平が「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の、「友情・勝利・努力」を突き進む王道ヒーローアクション漫画。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久が“個性”を悪用する犯罪者“敵<ヴィラン>”から社会を守るため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する姿を描く。

2月24日、25日に横浜アリーナで開催されたアニメ“ヒロアカ”主題歌アーティスト集結イベント「ANI‐ROCK FES. 2024 僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」のラストで、7期のオープニングテーマをTK from 凛として時雨が担当することが明らかになった。これまでバンド「凛として時雨」で『PSYCHO‐PASS ‐サイコパス‐』、ソロプロジェクト「TK from 凛として時雨」で『東京喰種(トーキョーグール)』シリーズのオープニングテーマを担当し、アニメ作品との深い親和性でアニメファンに広く認知されているTK。デクたちヒーローと死柄木をはじめとする敵<ヴィラン>の最終決戦が繰り広げられる7期で毎回オープニングを飾る。7期のOPを担当するTKは、「個性もない、才能もない、ヒーローとはあまりにも程遠い自分が作品の為に描けるものは何かをずっと考えました。ふと目の前を飛んで来たシャボン玉が、あまりに鮮やかな虹色を映してコンクリートに形を遺して消えた瞬間、この曲のテーマが生まれました。奪われながら、痛みすら手に入れながら続くこの戦いは自分の為か、誰かの為か。ボロボロの世界に射し込む輝きがこの楽曲と共に刻まれます様に」とコメントしている。『僕のヒーローアカデミア』テレビアニメ7期は、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて5月4日17時30分より放送開始。